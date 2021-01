L’Occitanie fait rimer savoir-faire régional et digital

Le clin d'œil à Amazon est volontaire. Le 12 novembre, la Région Occitanie a lancé une plateforme de commerce en ligne nommée Dans ma Zone. L'objectif : encourager le commerce de proximité en Occitanie, région riche de savoir-faire locaux. « Cette parodie d'Amazon est drôle », sourit Hélène de Turckheim, créatrice de Mohair du Pastèl. Éleveuse de chèvres dans l'Aude, elle fait transformer sa laine dans la région puis tricote des articles qu'elle commercialise. « Tout est local, mais on constate que les gens à quelques kilomètres seulement ne nous connaissent pas, par contre ils ont le réflexe d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde. » Un constat largement partagé dans une région qui compte de nombreux artisans et métiers d'art. Le projet Dans ma Zone, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'est pas né des impératifs du confinement. Il est le résultat d'un travail mené depuis près de trois ans. « La Région défend ce qu'elle nomme un patriotisme régional. L'expression, très forte, traduit tant une nécessité économique que le besoin de tisser de nouveaux liens », souligne Hélène de Turckheim.

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, UN SOUTIEN ÉCONOMIQUE FORT

Coutellerie, agriculture, cosmétique, soierie, joaillerie, ne sont que quelques-uns des savoir-faire présents en Occitanie. Il y a plus de dix ans, la Région créait la marque Sud de France, pour promouvoir les vins et produits agroalimentaires. Avec Dans ma Zone, ses objectifs se font plus ambitieux encore, embrassant tous les secteurs d'activité. La plateforme, sur laquelle chaque commerçant peut créer sa vitrine de vente, permet de rechercher des objets par catégorie ou par localisation géographique.

Elle se veut un véritable soutien économique aux commerçants et artisans. « Communiquer coûte très cher, surtout lorsque l'on est une petite structure. Mettre à disposition cet outil gratuit est une opportunité de développement attractive », confirme Hélène de Turckheim. En favorisant la consommation locale, c'est bien l'emploi qu'espère préserver la Région. Une intuition qui s'avère d'autant plus juste depuis la crise sanitaire. Celle-ci démontre l'importance du commerce de proximité, en témoigne l'initiative de la Région « Tous Occitariens », lancée au cours du premier confinement. Cette plateforme met en relation plus de 4 500 producteurs agroalimentaires avec des consommateurs, produits livrés par le producteur en prime. La plateforme a été relancée à l'occasion du second confinement, accueillant aussi restaurateurs et traiteurs.

ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES USAGES

La proximité n'exclut pas la modernité, témoigne Olivier Fabre. Avec son frère, il dirige la Maison Fabre, l'entreprise de ganterie familiale presque centenaire. « Notre savoir est artisanal. Nous sommes basés à Millau, dans l'Aveyron, mais avons un réseau de distribution international, qui a beaucoup souffert avec la crise du Covid. Celle-ci confirme l'importance du digital, y compris pour les métiers d'art et les artisans traditionnels. Je salue l'initiative Dans ma Zone, car elle offre aux professionnels une occasion d'accélérer leur passage au digital et donc de préserver leur activité. » La Maison Fabre n'avait qu'un seul employé dédié au digital avant la crise, ils sont désormais quatre. Autre évolution à l'œuvre, celle des comportements des consommateurs, qui souhaitent une meilleure information sur les produits. Une connaissance favorisée par le raccourcissement de la chaîne de commercialisation et la mise en avant de la qualité artisanale. Implantée dans les Cévennes, La Maison Cervin fabrique des bas, collants et soieries haut-de-gamme. Marc Laurent, son Directeur général, prévoit ainsi « de poster chaque semaine sur nos réseaux sociaux une série de mini films sur nos métiers et ainsi sensibiliser les consommateurs sur le savoir-faire à la française. » Lien humain, écotourisme, visites d'ateliers sont aussi mis en avant tant par Hélène de Turckheim que par Olivier Fabre, qui se félicite de la fierté des Français envers leurs savoir-faire régionaux.

Plus d'informations sur dansmazone.laregion.fr et tousoccitariens.fr.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rencontre avec Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Les initiatives récentes sont centrées sur le commerce de proximité : à l'avenir, espérez-vous un rayonnement au-delà de votre région ?

Je travaille pour l'Occitanie et ses habitants en priorité. Oui, nos actions sont centrées sur le commerce de proximité car il paie un lourd tribut à la crise. Nous devons faire preuve de patriotisme régional envers nos commerces locaux. C'est pourquoi je demande une taxe exceptionnelle sur les profits immenses des géants de l'e-commerce pour abonder un fonds de soutien à cette économie du quotidien. Si nos initiatives peuvent donner des idées au-delà de la région, ce sera un plus et la preuve que nous pouvons aller vers un consommer local juste pour tous.

Comment soutenir les petites entreprises et les savoir-faire régionaux ?

L'aide financière peut leur permettre de tenir le choc quelques mois mais nous avons su développer des réponses à leurs besoins non financiers. Je pense à notre accompagnement à la digitalisation des commerces ou des entreprises via des diagnostics, du conseil et des formations ou encore à l'aide au télétravail. C'est aussi tout l'esprit de nos plateformes Dans ma Zone ou Tous Occitariens qui proposent gratuitement aux commerçants, fabricants, agriculteurs ou restaurateurs de disposer d'une vitrine en ligne pour présenter leurs produits ou livrer à domicile.