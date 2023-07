Les origines

C'est à Paris que réside le berceau spirituel du concept de La Biosthétique « The Culture of Total Beauty ». Son créateur, Marcel Contier, un visionnaire de la beauté a testé, dès le début des années 50, les bienfaits des actifs naturels dans son entreprise de l'époque, le Laboratoire de Biologie Esthétique. Son but était de créer des produits offrants une sensation de bien-être et de beauté dans sa globalité tout en préservant les ressources de la nature.

Il décida alors d'associer les enseignements de la vie (bios) à la beauté (esthétique) de l'humain dans des produits contenant le plus possible de composants issus de la nature. C'est ainsi qu'il créa le concept de « Biosthétique », aujourd'hui connu sous le nom de La Biosthétique Paris. Marcel Contier avait trouvé en la personne de Siegfried Weiser un successeur idéal, qui poursuit aujourd'hui en famille, avec ses enfants, la vision humaniste de l'entreprise tout en lui apportant de nouvelles impulsions axées sur l'avenir. Avec toujours en ligne de mire : l'humain et sa beauté dans sa globalité.

Confiance et humanisme, les bases d'un partenariat réussi

Le concept à succès unique de La Biosthétique Paris repose également sur une confiance de longue date, souvent transgénérationnelle entre la famille Weiser et ses clients. Contrairement à la plupart des marques du secteur, La Biosthétique Paris collabore en exclusivité avec des gérants de salons de coiffure et de beauté. Ses produits sont exclusivement disponibles via ces partenaires ou sur la boutique en ligne de la marque.

De plus, les salons partenaires de La Biosthétique profitent d'un soutien unique en matière de formation initiale et continue, dans l'agencement personnalisé de leur salon mais également en cas de situations critiques d'ordre privé. L'intensité de cette collaboration à visée humaniste se révèle dans l'association de la Société Française de Biosthétique, qui compte plus de 2500 salons de beauté et de coiffure membres rien qu'en Europe. Des rencontres de travail régionales et nationales, avec un échange aussi bien humain que professionnel ainsi que la promotion de la jeunesse assurent la compétitivité à long terme de l'entreprise et la consolide.

« The Culture of Total Beauty » - Les coiffeurs La Biosthétique offrent beauté, bien-être et élégance

La grande particularité de la marque La Biosthétique Paris réside dans son offre unique de produits et de services dans le segment haut de gamme. Une offre parfaitement ciblée pour répondre aux besoins des clients. Grâce aux cosmétiques haut de gamme pour les cheveux, la peau, les soins du corps, le maquillage et sa gamme de prestations et services de bien-être, unique dans le secteur de la coiffure, les coiffeurs La Biosthétique mettent à l'honneur l'excellence de la philosophie de la marque « The Culture of Total Beauty ». L'offre est complète : de la coupe de cheveux et de la coiffure à la fois tendance et personnalisée, à des méthodes de coloration douces, des soins capillaires exclusifs en passant par le maquillage, les traitements cosmétiques et de bien-être, en partie en cabines.

Un rendez-vous en salon La Biosthétique représente toujours un moment d'exception avec une tisane de bienvenue, des diagnostics personnalisés, des massages du cuir chevelu et des mains ainsi que la pose de serviettes chaudes parfumées aux huiles essentielles.

Formations initiale & continue au plus haut niveau - Savoir-faire inégalé des coiffeurs La Biosthétique !

Les coiffeurs La Biosthétique se distinguent par leur niveau de qualification particulièrement élevé. Non seulement ils sont régulièrement formés aux dernières nouveautés de leur offre de prestations dans des académies installées partout dans le monde, mais ils peuvent également suivre des formations continues diplômantes de coloristes, visagistes et d'esthétisme. La Biosthétique Paris s'engage même en termes de « recrutement de personnel ». Les jeunes collaborateurs des salons La Biosthétique membres de l'association de la marque ont par exemple la chance unique dans la profession, de suivre des formations artistiques et de participer à des shows, afin de compléter ou de renforcer la formation classique de coiffeur qu'ils suivent en parallèle.

L'équipe artistique internationale de La Biosthétique composée de stylistes, coloristes et visagistes de haut rang et d'experts de la mode, présente deux fois par an sa collection tendance avec un shooting et gère la mise en beauté de marques de mode de renom lors des défilés des Fashion Weeks internationales.