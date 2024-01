Moment historique : ils s’apprêtent à porter la Flamme Olympique dans notre région !

Ils ont été choisis parmi les sociétaires, les clients et les collaborateurs de Banque Populaire Méditerranée, ainsi qu'au sein du grand public. Ils illustrent la volonté de la banque d'accompagner celles et ceux qui, animés par l'esprit d'entreprendre, s'engagent avec détermination, audace et passion.



Au total, ce sont 28 porteurs de la Flamme Olympique qui ont été sélectionnés par la banque ainsi qu'un groupe de 24 personnes, dont plusieurs athlètes du Team Voile Banque Populaire Méditerranée sélectionnables pour les Jeux Olympiques, qui composeront ensemble un relai collectif.

Ils vont réaliser un rêve et veulent aussi être les porteurs de messages engagés

La Flamme fera son arrivée à Marseille, le 8 mai 2024. Ce sera une journée exceptionnelle qui marquera le début de son parcours en France. Par le choix des porteurs sélectionnés, Banque Populaire Méditerranée a eu à cœur de partager cette opportunité avec tous ceux qui, par leur énergie, permettent à cette région de grandir, qu'ils soient des personnes à forte notoriété ou des personnes ordinaires mais qui, dans leur quotidien, réalisent tant de choses extraordinaires.

En apprenant leur sélection, chacun avait des mots forts pour dire à la fois leur émotion, leur fierté et leur reconnaissance de l'opportunité offerte par Banque Populaire Méditerranée.

Alexandre Mazzia, Chef triplement étoilé, pose ainsi des mots forts : « C'est avec une immense fierté et un honneur incommensurable que je me tiens ici aujourd'hui, prêt à porter la Flamme Olympique sur ces 200 mètres emblématiques. La flamme, symbole de l'esprit olympique, de la paix et de l'unité, représente bien plus qu'une simple torche. Elle incarne le rêve, l'effort et le dépassement de soi. »

En effet, chacun des porteurs individuels aura un relai de 200 mètres à faire, 200 mètres d'une rare intensité tant cette expérience est marquante et tant cette chance est unique dans une vie !

Patricia Ricard, Présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard, insiste également : « J'ai été très surprise et honorée. Très émue de voir les organisateurs des JO s'intéresser à l'environnement, aux sciences océaniques et au plaidoyer en faveur de l'océan. Compte tenu de l'importance des enjeux, l'esprit olympique est un modèle qui devrait inspirer la réunion de tous les pays en faveur de la protection du climat, de l'Océan et de la biodiversité. »

Plus globalement, à la manière de tant de passionnés dont cela représente un rêve, le Professeur Pierre Marty remercie la banque pour ce cadeau qui n'arrive qu'une fois : « Je vais avoir 70 ans en février 2024. Porter la Flamme Olympique en cette année quel beau cadeau ! Moi qui suis accro aux JO depuis mon enfance. Je me souviens de mes premiers JO, ceux de Rome 1960 suivis sur une télé noir et blanc... ».

Un collectif de passionnés de voile pour porter les couleurs de la Méditerranée

Avec la Méditerranée en fil bleu, Banque Populaire Méditerranée est fière d'incarner la banque de la voile et de la mer. Il était naturel pour elle de construire un collectif autour du thème « Tous passionnés de voile en Méditerranée » pour accompagner la Flamme Olympique.

Ce collectif de 24 personnes, qui courra à Marseille le 9 mai, sera mené par une capitaine emblématique. En effet, c'est Lauriane Nolot qui portera la Flamme en tête de ce collectif. Championne du monde de Kitefoil, titrée il y a quelques semaines « Marin de l'année 2023 » et fière représentante du Team Voile Banque Populaire Méditerranée, Lauriane Nolot est une magnifique ambassadrice de tous les passionnés de voile.

Elle sera accompagnée d'autres athlètes du Team Voile Banque Populaire, pour la plupart membres de l'Equipe de France de Voile, ainsi que de représentants du monde de la voile amateur, des moniteurs des clubs, des pratiquants handivoile, ... C'est toute la diversité et la richesse de l'écosystème de la voile sur notre territoire qui seront représentées au sein de ce relai collectif.