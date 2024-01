Performance : les enjeux de la maintenance préventive pour les organisations

Qu'est-ce que la maintenance préventive en entreprise ?

À la différence des réparations effectuées face à une panne, les dispositions de maintenance corrective visent à anticiper les défaillances. En clair, la maintenance industrielle préventive consiste à surveiller l'état des outils de fabrication et à réaliser leur entretien avant tout dysfonctionnement.

Ayant pour objectif premier d'empêcher les désagréments liés à une casse, la maintenance préventive est aussi un levier pour renforcer les performances générales de l'organisation. En anticipant les temps d'arrêt onéreux imputables aux avaries d'une ligne de production, la maintenance s'impose comme un recours incontournable pour sécuriser les résultats et maîtriser les coûts.

De même, les procédures d'entretien sont un moyen fiable de protéger l'intégrité des opérateurs. En contrôlant le risque de défaillance, la maintenance préventive permet ainsi d'améliorer les conditions de travail. Sous l'angle des engagements RSE, ces dispositions en amont constituent un axe pour réduire les accidents et leur impact sur différents volets stratégiques.

Quels sont les différents types de maintenance préventive ?

La maintenance préventive peut être mise en œuvre de trois manières distinctes.

Maintenance préventive systématique

Elle regroupe l'ensemble des gestes liés à l'entretien courant. Effectuée à intervalles réguliers, cette approche à faible coût consiste à réaliser les réglages et les mises à niveau nécessaires. Bien menée, elle permet aussi de prédire la disponibilité des pièces de remplacement et de gérer les stocks de consommables. Son efficacité dépend de la fréquence d'intervention, qui repose sur une bonne anticipation et sur une connaissance fine du niveau de vétusté de la machine ciblée.

Maintenance préventive conditionnelle

Les procédures conditionnelles sont étroitement liées à l'étude des paramètres de fonctionnement d'une machine. C'est en exploitant les données seuil d'une ligne de production que les techniciens déclenchent des actions concertées. Dans ce cas, l'entretien survient de manière régulière, que la nécessité de celui-ci découle d'une observation permanente ou aléatoire.

Maintenance prédictive

Comme son nom l'indique, la maintenance prédictive consiste à anticiper la dégradation d'une machine. Pour ce faire, les opérateurs chargés de l'entretien se basent sur l'état des équipements. Les systèmes sont munis de capteurs IoT qui collectent et font remonter différents signaux. L'intelligence artificielle s'occupe d'analyser ces derniers et émet des alertes sur la probable survenue d'un dysfonctionnement. Cette technique d'une grande fiabilité s'amortit sur le long terme.

Comment établir un plan de maintenance préventive ?

Pour initier la maintenance préventive et réduire les risques de défaillance, il est capital d'élaborer une stratégie adaptée à l'organisation concernée. La prévision reste au cœur du succès des dispositions liées à l'entretien. Pour piloter les plans d'action, un logiciel de GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) est incontournable pour fiabiliser et faciliter l'ensemble de la démarche. En effet, l'interface permet à la fois de mettre en place le modèle choisi et de le suivre. Pour les différents acteurs, c'est également le dispositif par excellence pour partager le cycle de maintenance.

La conception d'un plan de maintenance efficace passe d'abord par la définition des enjeux et des priorités qui lui sont liées. Ce point d'entrée est un procédé fiable pour avoir une meilleure idée des ressources à allouer. De même, la détermination de ces objectifs est le meilleur moyen pour considérer les actifs et les tâches à mobiliser. Encore une fois, un logiciel dédié simplifie grandement ce processus, en centralisant des fiches de maintenance basées sur l'exploitation des besoins. Ces listes d'obligations, propres à chaque poste à maintenir, sont élaborées en tenant compte de la criticité des équipements. Elles permettent de dégager les spécificités, d'étudier les préconisations des constructeurs, de définir les fréquences d'entretien et d'analyser les compétences disponibles. Pour les responsables industriels, cela offre aussi la possibilité d'allouer les ressources humaines nécessaires et de suivre l'état des stocks de consommables. La phase de mise en œuvre opérationnelle est donc plus efficace. Dans le cas d'un plan prédictif, la connectivité du système de GMAO avec les capteurs externes automatise le déclenchement des différentes alertes.

Enfin, l'issue du cycle s'achève par la confrontation entre les objectifs premiers et les réalisations concrètes. L'analyse des KPI personnalisés permet d'assurer la complétude des buts initiaux, mais aussi de mesurer les éventuels écarts et de chiffrer leur impact. Pour sa dimension globale, la maintenance prévisionnelle peut être perçue comme un levier d'amélioration permanente de l'organisation.