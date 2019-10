SCPI : quelles sont les raisons de ce succès ?

Quels sont les chiffres du marché ?

Selon l'ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), à fin 2018, le niveau de collecte nette effectuée par les SCPI s'élevait à 5,11 milliards d'euros, pour un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) moyen de 4,35%. Il est à noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*Le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) prévisionnel est non garanti et correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N, rapporté au prix de la part acquéreur moyen de l'année N (frais compris).

Ce type d'investissement connaît actuellement un réel succès commercial en France et s'accompagne d'une éventuelle rentabilité.

Quels sont les avantages de la SCPI ?

Un placement « clef en main » : la gestion du portefeuille d'actifs immobiliers est assurée par une société de gestion moyennant le versement de frais de gestion. La société de gestion va également s'occuper des travaux, de la gestion administrative, de l'entretien ou encore de la recherche des locataires.

Un ticket d'entrée faible : l'investissement en SCPI ne nécessite pas de débourser des sommes faramineuses. Un ticket d'entrée varie de quelques centaines d'euros la part à quelques milliers d'euros. Par exemple, la SCPI Pierre Privilège, proposée par Sicavonline, est accessible avec un ticket d'entrée de 840 €.

Un placement diversifié possible : d'une part, vous ne détenez pas un bien mais des parts d'une société qui possède elle-même de nombreux biens immobiliers, situés dans différents lieux (France, Europe...) et le plus souvent de nature différentes (commerce, santé, immobilier d'entreprise...). Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine.

Des revenus potentiels : ce type d'investissement génère des revenus potentiels réguliers sous la forme de dividendes. La valeur de ces dividendes dépend du TDVM appliqué sur chaque part. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques (absence de rendement ou perte de valeur). Les revenus qui vous seront éventuellement versés dépendent des conditions de location des immeubles.

A quoi faut-il faire attention en réalisant ce type d'investissement ?

Il importe de vérifier un certain nombre d'éléments avant d'investir dans une SCPI, dont :

La solidité de la société de gestion : elle doit disposer d'une expérience suffisante et être agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Le taux d'occupation financier (TOF) : il s'agit du rapport entre les loyers perçus par la SCPI et ce qu'elle percevrait si la totalité de son patrimoine était loué. Les dividendes versés dépendent du taux d'occupation des biens.

Le taux d'occupation physique (TOP) : il s'agit du rapport entre la surface occupée et la surface totale du patrimoine.

La capitalisation : elle informe sur la taille de la SCPI.

Les performances : il est essentiel d'analyser l'historique du rendement et ne pas se contenter de regarder le dernier résultat obtenu. Le rendement est-il régulier ? La dernière année présente-t-elle une performance inhabituelle ? Comment la SCPI l'explique-t-elle ? sont autant de questionnements à avoir même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La stratégie d'actifs (acquisition de biens ou d'investissement) : il existe différentes stratégies de gestion visant à spécialiser les sociétés dans différentes classes d'actifs, tels que les murs de magasins, les entrepôts ou encore les bureaux.

Par ailleurs, il est essentiel d'avoir à l'esprit que ni le capital investi, ni l'objectif de rentabilité ne sont garantis. Nous vous invitons à lire attentivement les documents d'informations des produits que vous trouverez sur le marché et sur lesquels vous souhaitez investir. Si vous ne comprenez pas les informations disponibles sur les documents disponibles à la souscription, il vous est conseillé de vous faire accompagner.

A propos de Sicavonline

Des sociétés accompagnent les investisseurs privés en matière d'optimisation et de gestion de patrimoine. C'est notamment le cas de Sicavonline, qui depuis une vingtaine d'années exerce son activité en sélectionnant des fonds et supports financiers investis dans le marché immobilier.

Sicavonline propose des produits d'épargne, d'optimisation fiscale, ou encore des produits immobiliers tels que la SCPI d'entreprise, autrefois appelée SCPI de rendement.

