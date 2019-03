Noëlla le Corvaisier : "Construire le management de tous les talents"

Forte de la conviction que la diversité constitue indéniablement un réel atout qui favorise l'innovation, la créativité et la performance, Harmonie Mutuelle s'engage depuis plusieurs années en faveur de l'égalité des chances et mène une politique volontariste en matière d'inclusion et d'égalité professionnelle. Une démarche qui relève bien plus de la responsabilité sociale personnelle de ses dirigeants, que de la loi.

Les mesures préventives et curatives de l'Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle signé en 2015 contribuent résolument à construire le management de tous les talents chez Harmonie Mutuelle. Elles sont organisées en cinq axes prioritaires :

► Veiller à l'égalité des salaires

En France, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Au-delà de la discrimination (insidieuse) liée à la grossesse/maternité, des études montrent que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes dès le début de leur carrière. Les écarts se creusent ensuite invariablement. Bien avant la Loi Avenir et la mise en place de l'index de l'égalité femmes hommes, chez Harmonie Mutuelle nous nous engageons à préserver l'égalité de rémunération. Des indicateurs et outils permettant d'identifier, d'objectiver et de réduire les écarts de salaires ont été mis en place. En trois ans, la plupart des écarts constatés ont été réduits, voire ont disparus.

► Sensibiliser aux stéréotypes de genre

Alors que seule la prévalence des compétences doit compter, les stéréotypes, qu'ils soient portés par l'employeur ou les collaborateurs, sont une cause majeure de choix discriminatoires lors des recrutements. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation en interne afin de remettre en cause les stéréotypes sur les métiers et les compétences dites féminines ou masculines. Par ailleurs, Harmonie Mutuelle est signataire de la charte du recrutement responsable et de la charte de la diversité pour une politique de gestion des ressources humaines centrée sur la reconnaissance des compétences individuelles.

► S'engager pour la mixité des métiers

Pour favoriser la mixité professionnelle, l'accès aux entretiens à 50 % d'hommes et de femmes est garanti., A compétences professionnelles et expériences comparables, le candidat du genre le moins représenté est retenu. Une des filières prioritaires est l'Informatique. C'est pourquoi Harmonie Mutuelle est membre fondateur de la fondation femmes@numérique qui promeut les métiers du numérique auprès des jeunes filles et des jeunes femmes.

► Favoriser l'évolution des parcours professionnels féminins

Les femmes ont tendance à s'autocensurer et à freiner leur carrière. Une femme va attendre d'avoir 90 % des compétences requises pour postuler à un poste supérieur. Un homme le fera avec seulement 50 % des compétences ! C'est pourquoi nous avons lancé « Talents au féminin » : un programme de formation qui comporte des modules de développement personnel (leadership, marketing de soi, coaching...). Un « booster » pour inciter les femmes à oser être ambitieuses et briguer des postes à responsabilités.

► Contribuer à l'équilibre vie pro/vie privée et la qualité de vie au travail

Nous nous préoccupons aussi de l'équilibre des temps de vie des salariés et de la qualité de vie au travail. Ainsi, nous sensibilisons à la prise du congé paternité et informons les pères sur leurs droits à congés parentaux. Résultat : la prise de congé paternité est de 83% chez Harmonie Mutuelle alors que la moyenne nationale est à 69%. Nous proposons aussi des moyens de travail collaboratifs et à distance (visio et audio conférence, Skype, télétravail) et diffusons de bonnes pratiques sur le droit à la déconnexion. Enfin, la plateforme d'entraide communautaire interne « la santé des aidants » mise récemment en place permet aux salariés (aidants et non aidants) d'échanger, de s'informer et de se rendre service.