Amazon part à la conquête de la France en lançant Alexa, la gamme Echo et Amazon Music

Amazon débarque en France comme un chien dans un jeu de quilles, et ça va faire mal. Le géant américain, valorisé au 6 juin 823 milliards de dollars en Bourse -deuxième capitalisation mondiale derrière Apple et devant Alphabet (Google) et Microsoft- lance d'un coup sur le marché français la plupart de ses produits et services phares. Il s'agit de l'assistant vocal Alexa, des différents objets connectés de la gamme Echo (Echo, Echo Dot, Echo Spot), et des services de streaming Amazon Prime Video et Amazon Prime Music.

Tous sont déjà de grands succès aux États-Unis et dans quelques autres marchés comme le Royaume-Uni, mais ils n'étaient pas encore commercialisés en France, un pays où Amazon restait jusqu'à présent plutôt discret. Ils sont autant d'étoiles de l'immense galaxie Amazon, organisée autour de la plateforme de e-commerce du même nom, et dont le modèle économique repose sur la vente d'abonnements Amazon Prime, qui donne accès à des livraisons gratuites et rapides. Les autres produits et services d'Amazon sont destinés à déclencher des abonnements Prime (49 euros par an en France) et à les fidéliser en imposant Amazon comme indispensable à la vie quotidienne.

Amazon déclare la guerre à Google et Apple

Si Google a été le premier à lancer en France, en août dernier, son enceinte connectée Google Home, qui fonctionne avec l'assistant vocal dopé à l'intelligence artificielle Google Assistant, Amazon est bien le pionnier et le leader de ce marché, qu'il domine largement aux États-Unis avec 72% de parts de marché, contre 18,4% pour Google. A partir du mercredi 6 juin, Amazon va donc tenter de rattraper son petit retard dans l'Hexagone en lançant les trois produits de sa gamme Echo, qui fonctionnent tous avec l'assistant personnel intelligent Alexa, capable de comprendre et d'exécuter une demande formulée par la voix de l'utilisateur, comme lire une recette de cuisine, lancer une chanson, faire une recherche en ligne ou commander un produit sur Internet.

Hébergée dans le cloud, riche des "skills" (compétences") créées par des centaines de développeurs tiers en France qui utilisent l'Alexa Skills Kit (ASK), Alexa se perfectionne sans cesse. Cette intelligence artificielle est le cerveau de Echo, l'enceinte connectée concurrente de Google Home et de HomePod d'Apple, ce dernier arrivant le 18 juin en France. C'est via Echo que l'utilisateur peut interagir avec Alexa.

Pour pouvoir le faire depuis n'importe quelle pièce de la maison, Amazon a créé Echo Dot, une petite déclinaison connectée à Echo, qui prend le relais dans une autre pièce. Enfin, Echo Spot, le dernier-né de la gamme Echo, est un écran rond qu'on pose sur un bureau, une table de nuit ou un plan de travail. Il permet à Alexa d'afficher du contenu (prévisions météo, horloge, liste de courses, minuterie dans la cuisine), de joindre l'image à la parole (diffusion de flashs info venant médias partenaires comme LCI, prévisions météo...) ou d'interagir avec des objets connectés qui doivent être programmés (lumières, volet, réveil...).

Le pari d'Amazon : les assistants personnels vont redéfinir le e-commerce

La stratégie d'Amazon repose sur un pari, celui que les assistants personnels fonctionnant avec la reconnaissance vocale vont redéfinir notre manière de consommer. Alexa, Google Assistant ou encore Siri d'Apple sont ainsi potentiellement une porte d'entrée vers une gamme exponentielle de services. Alexa, par exemple, peut répondre à n'importe quelle requête sans avoir à l'écrire sur un moteur de recherche, commander tous les objets connectés de la maison (volets, lumières, thermostat...), effectuer des actions de la vie quotidienne qu'on demande aujourd'hui à des applications (rechercher un trajet de métro, commander un taxi ou un VTC, lancer une playlist ou un film...)...

Aux Etats-Unis, "plusieurs dizaines de millions" d'Echo ont été écoulés. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une fois que les assistants personnels seront démocratisés dans les usages (ce sera plus difficile en France et en Europe en général, où les consommateurs sont plus sensibles aux intrusions dans la sphère privée), l'assistant personnel soit le réflexe de consommation numéro 1.

Amazon rêve donc de rythmer l'ensemble de notre vie quotidienne : en se levant, Alexa ouvre les volets électriques, déclenche la cafetière connectée -achetée sur Amazon- lit les dernières nouvelles ou lance la radio, vous prévient du temps qu'il fait. Si vous finissez le beurre au petit déjeuner, vous en informez Alexa qui l'ajoute instantanément sur la liste de courses, puis passe commande sur Amazon et vous livre en un jour, gratuitement, car vous êtes client d'Amazon Prime.

Prime Music, exemple d'intégration verticale

Si la plupart des services (domotique, streaming vidéo et musical) peuvent et sont compatibles avec Alexa, il est important pour Amazon de créer tout un écosystème maison de services. C'est pour cela que la firme de Jeff Bezos s'est lancée dans le streaming vidéo avec Amazon Prime Video (concurrent de Netflix et de CanalPlay) et dans le streaming musical avec Amazon Music Unlimited (concurrent de Spotify, Apple Music et Deezer, entre autres).

Pour renforcer cette intégration verticale, Amazon lance aussi ce 6 juin Prime Music, destiné uniquement aux membres Amazon Prime qui ont acheté un Echo. Ceux-ci pourront commander par la voix l'écoute de musique en streaming via Alexa, dans une limite de 40 heures par mois sans publicité ni frais supplémentaires. Le catalogue comprend 2 millions de titres, "le meilleur de la musique française et internationale" d'après Amazon, soit moins de 5% du catalogue du service payant Amazon Music Unlimited. Une "nouvelle expérience", le "futur du streaming musical" selon Amazon, qui espère bien que les mélomanes séduits par la facilité d'utilisation de Prime Music finiront par s'abonner, pour 10 euros par mois, à Amazon Music Unlimited... au nez et à la barbe de Deezer et Spotify.