Confinement : l'intelligence artificielle, nouvelle star des recrutements à distance

Comment recruter en plein confinement ? Avec la pandémie, les entreprises accélèrent leur mue numérique, notamment pour s'adapter au télétravail généralisé. Et ce mouvement touche aussi les services des ressources humains, qui ont de plus en plus recours à l'intelligence artificielle (IA) pour recruter.

Dans une récente publication, l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) observe un "essor" des solutions de recrutement basées sur l'IA, technologie déjà utilisée "par un large pan d'entreprises", même si cela reste "au stade exploratoire". Des robots conversationnels -ou "chatbots"- pour faire un premier tri des CV, voire des entretiens analysés par un robot, détection des émotions par vidéo... A l'heure où de nombreux candidats sont confinés, ces outils peuvent faciliter les recrutements.

Un marché en pleine explosion

Randstad utilise par exemple un...