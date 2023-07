En serrant la vis sur les abonnements, Netflix a gagné près de six millions d'abonnés

Le tour de vis sur le partage gratuit des mots de passe a fonctionné. Netfilx compte aujourd'hui plus de 238 millions d'abonnés, dont 5,89 millions supplémentaires au deuxième trimestre.

« Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu'avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d'annulations », a indiqué l'entreprise. Elle va donc immédiatement étendre sa politique de partage payant des comptes d'utilisateurs à quasiment tous les pays où le service est présent.

Pour redresser la barre après une année 2022 difficile, Netflix veut dégager plus de revenus de chaque utilisateur. La formule d'abonnement la moins chère sans publicité a ainsi disparu mercredi aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Les spectateurs de ces deux pays, comme ceux du Canada, ont désormais le choix entre une formule avec de la pub (à 7 dollars par mois aux Etats-Unis) et deux abonnements plus chers, sans annonces (15,5 et 20 dollars). Et ils doivent payer 8 dollars en plus par utilisateur supplémentaire tous les mois.

Faire basculer les utilisateurs « parasites » vers sa formule avec pub

« Netflix va accentuer la pression sur le partage des mots de passe et sur la croissance des revenus publicitaires », a commenté Ross Benes d'Insider Intelligence. « Ce n'est pas un hasard. Comme la base d'utilisateurs du service stagne dans un nombre croissant de pays, le groupe cherche à faire basculer les utilisateurs « parasites » vers sa formule avec pub ». Ce cabinet d'études estime que Netflix va générer 770 millions de dollars de recettes publicitaires aux Etats-Unis cette année, et plus d'un milliard en 2024. L'abonnement avec publicité lancé en novembre représentait près de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde à la mi-mai, d'après Netflix.

« Bâtir une activité publicitaire à partir de zéro n'est pas facile et nous avons encore beaucoup de travail, mais nous pensons qu'avec le temps elle va représenter plusieurs milliards de dollars », a assuré l'entreprise mercredi dans le communiqué.

La grève à Hollywood inquiète les analystes

Le groupe californien a réalisé 1,5 milliard de dollars de bénéfice net d'avril à juin et 8,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un peu moins qu'escompté par les analystes. Son action perdait plus de 8% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. Les analystes « craignent que la plateforme se retrouve à court de contenus à cause de la grève à Hollywood », remarque Louis Navellier, directeur des investissements d'une société de conseil du même nom.

En avril, le co-directeur général Ted Sarandos avait déclaré que si la grève avait bien lieu, Netflix disposait de suffisamment de « films et de programmes du monde entier (pour) tenir pendant longtemps ».

Netflix à l'origine de près de 20% du trafic internet français en 2022 Netflix est à l'origine de près de 20% du trafic internet français en 2022, a révélé début juillet l'autorité de régulation des télécoms (Arcep), notant que plus de la moitié du trafic provient de cinq acteurs. Cette consommation importante des ressources du réseau français est aussi incarnée par Google (10,5%), Meta (8,2%) et Amazon (7%), selon les données de l'Arcep. En 2022, « 54% du trafic vers les clients » des principaux fournisseurs d'accès à internet en France « provient de cinq acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon », selon le rapport annuel sur l'état d'internet en France, conséquence de l'essor de la consommation de films sur catalogue et séries par abonnement, TV en rattrapage et vidéos sur les réseaux sociaux. La nécessité de réduire la consommation de données a conduit plusieurs de ces acteurs, comme Netflix, à s'équiper de leur propre infrastructure de distribution, de sorte à rapprocher leurs contenus des usagers, et à optimiser les formats de compression. « Nos films et séries sont moteurs de la demande pour les réseaux et services des opérateurs, et nous coopérons pour optimiser le trafic et minimiser son impact sur le réseau. Nous avons maintenant plus de 75 points d'interconnexion en France en partenariat avec les opérateurs », a indiqué un porte-parole de Netflix à l'AFP. Le trafic global d'internet en France ne cesse toutefois d'augmenter, atteignant 43,2 térabits par seconde fin 2022, en hausse de 21,5% sur un an, selon l'Arcep. Les opérateurs télécoms plaident pour une « juste contribution » des géants de l'internet et du streaming au financement des coûteuses infrastructures réseaux nécessaires pour s'adapter à une demande exponentielle. Les fournisseurs de contenus concernés considèrent a contrario que les opérateurs sont déjà rémunérés par leurs clients, et certaines associations européennes de défense des droits numériques s'inquiètent d'un impact sur la neutralité du net.

(Avec AFP)