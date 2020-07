Guerre du streaming : pourquoi Peacock va être un gros succès face à Netflix et consorts

Y'a-t-il encore de la place pour un nouveau géant du streaming vidéo ? Ce mercredi 15 juillet, le groupe NBCUniversal lance sa propre plateforme de vidéo en ligne, baptisée Peacock en référence à son logo, un paon. Il s'agit du troisième nouveau service majeur lancé en moins d'un an, après Disney+ en novembre 2019 (avril 2020 en France) et HBO Max en mai aux Etats-Unis. Ces studios hollywoodiens majeurs se sont réveillés tardivement, mais ils ont désormais compris que le streaming vidéo s'impose dans les usages et veulent revenir dans le jeu en grignotant des parts de marché aux entreprises tech qui le dominent actuellement, à savoir Netflix (182,9 millions d'abonnés dans le monde en avril) et Amazon Prime Video (150 millions en début d'année). Sans compter les multiples concurrents locaux selon les pays, comme Hulu aux Etats-Unis ou encore Canal+Séries et OCS en France, et la concurrence d'autres géants du Net comme Apple, qui a également lancé son service de streaming Apple TV+ en novembre 2019.

Le pari (gagnant ?)...