Avec l'IA générative, Samsung achève la transformation du smartphone en assistant personnel

L'intelligence artificielle générative s'installe pour de bon à l'intérieur des smartphones. Mercredi soir, Samsung a présenté son nouvel écosystème de fonctionnalités d'IA, baptisé Galaxy AI, directement intégré à ses smartphones haut de gamme. Une petite révolution. Pour l'instant, la grande majorité des outils d'IA générative, à l'instar de ChatGPT, font appel au cloud. Autrement dit, les commandes de l'utilisateur sont envoyées sur un serveur à distance, dans un datacenter, où le modèle d'IA va tourner puis renvoyer une réponse.

Ce système pose plusieurs problèmes : pour commencer, impossible d'utiliser l'outil sans connexion internet. Ensuite, dépendre du cloud signifie faire sortir les données de son appareil, avec les risques de sécurité des données qui y en découlent. En intégrant directement les fonctionnalités d'IA à ses applications, Samsung résout d'un coût ses deux problèmes. Surtout, il frappe un grand coup sur le marché des smartphones, alors qu'il vient tout juste de perdre la place de numéro un qu'il occupait depuis plus de dix ans à la faveur de son ancien dauphin, Apple.

Ne dites plus smartphone mais AI phone

Avec les Galaxy de Samsung, le Pixel 8 Pro de Google, sorti en octobre, s'était auto-proclamé premier smartphone d'intelligence artificielle. Mais comme le relève The Verge, les fonctionnalités d'IA générative promises à sa sortie tardent à arriver, et surtout elles restent relativement limitées. De plus, Google reste un acteur de niche -bien qu'en croissance- dans un marché dominé par le duo Samsung-Apple.

C'est pourquoi l'arrivée de Samsung sur le marché des « AI phone » -le nouveau terme que tente d'imposer le constructeur coréen- est nécessaire pour faire décoller la tendance. D'autant plus qu'Apple évite de son côté d'utiliser le terme « intelligence artificielle » dès qu'il le peut. Les marques chinoises, à commencer par Xiaomi, devraient emboîter le pas de Samsung. Comme le rappellent Les Echos, le marché des smartphones n'a enregistré qu'une année de croissance depuis 2017, et aurait bien besoin d'un coup d'accélérateur. Car en parallèle, le pari du constructeur sur les smartphones pliables tarde à fructifier à grande échelle.

Difficile parfois de tirer une frontière claire entre « l'ancienne IA », qui nourrit les smartphones en fonctionnalités (autocorrection, traitement des photos, retranscription...) depuis des années, et l'IA générative, qui apporte un nouveau champ des possibles. Mais une chose est sûre : les constructeurs s'apprêtent à se livrer une bataille logicielle sur ce terrain.

L'IA écrit, traduit et organise en local

Concrètement, les nouvelles fonctionnalités d'IA générative de Samsung sont intégrées aux applications pré-installées sur les nouveaux Galaxy S24, sa gamme de smartphones haut de gamme. Elles poussent donc les utilisateurs à s'investir dans l'écosystème logiciel de la marque, qui est un de ses principaux axes de développement sur les dernières années.

Galaxy AI prend la forme d'une flopée d'assistants capables d'intervenir sur les textes, les contenus vocaux et les images. Dans le détail, on retrouve : un outil de traduction instantanée qui permet de passer des appels avec un interlocuteur qui ne parle pas la même langue, un autre pour faire office d'interprète dans une conversation en vis-à-vis ; un assistant pour retranscrire les enregistrements audio, les résumer et même les traduire, avec la capacité de reconnaître jusqu'à dix interlocuteurs différents ; un assistant à l'écriture des messages (un des usages les plus communs de ChatGPT) directement intégré au clavier Samsung et disponible en 13 langues ; ou encore un assistant intégré à l'application Samsung Notes, capable de réorganiser un texte en un clic.

Côté photo, Galaxy AI intègre des fonctionnalités qu'on retrouve chez certains logiciels d'éditions d'image comme Adobe. L'utilisateur va par exemple pouvoir détourer et déplacer des objets en quelques gestes, et l'IA se charge de remplir le vide créé avec un contenu cohérent. L'IA générative vient aussi doper un outil de retouche automatique, afin de recadrer, ajouter un flou en arrière-plan ou encore revoir la colorimétrie de la photo. L'entreprise coréenne a tout prévu, puisque les photos retouchées par l'IA seront marquées comme telles (en filigrane et dans les données attachées au fichier) pour éviter les risques d'usages malveillants.

Pour finir, les Galaxy S24 inaugurent aussi une nouvelle fonctionnalité de Google, « entourer pour chercher ». Comme son nom l'indique, elle permet à l'utilisateur de lancer une recherche en entourant avec son doigt n'importe quelle partie de l'image ou du texte qui s'affiche sur son écran. Les IA de Google vont alors reconnaître le contenu (comme le fait déjà le très puissant Google Lens) et lancer une recherche associée. En parallèle, Samsung a annoncé la signature d'un partenariat pluriannuel avec Google Cloud pour intégrer les derniers modèles d'IA Gemini Pro et Vertex sur ses smartphones. Une approche complémentaire à Galaxy AI, puisque l'appel aux IA du géant de la tech nécessite toujours un accès à Internet.