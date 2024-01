Ventes de smartphones : Apple champion du monde, Samsung détrôné pour la première fois depuis 2010

Apple crée la surprise. La marque à la pomme a devancé Samsung sur les ventes de smartphones en 2023 selon le cabinet d'études spécialisé IDC. « La dernière fois qu'une entreprise autre que Samsung a occupé la première place sur le marché des smartphones, c'était en 2010 », soulignent les experts dans un communiqué publié mardi.

Le groupe californien a vendu plus de 234 millions d'iPhone l'année dernière, soit 20,1% du marché mondial, selon IDC. Samsung arrive donc en deuxième position, avec plus de 226 millions d'appareils écoulés (-13,6%), ce qui représente 19,4% des ventes mondiales. C'est la première fois qu'Apple détient la plus grosse part de ce marché, et c'est « le seul acteur du Top 3 à afficher une croissance annuelle positive », de 3,7%, note Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Appétence des consommateurs pour les appareils haut de gamme

Apple a pourtant fait face à « des défis réglementaires accrus et à la concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché », ajoute-t-elle. « Le succès continu et la résilience d'Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, à des offres de reprise des anciens modèles agressives et à des plans de financement à taux zéro. »

Samsung prépare sa contre-attaque. Le géant sud-coréen doit présenter ce mercredi à San José, cœur de la Silicon Valley américaine, de nouveaux smartphones gonflés à l'intelligence artificielle (IA), un sujet très tendance et pourtant très peu abordé par Apple lors de ses conférences.

Les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 3,2% en 2023

La concurrence sur le marché des smartphones est « intense », pour Ryan Reith, vice-président de l'antienne d'IDC dédiée à ce marché. « Apple a certainement joué un rôle dans le recul de Samsung, mais l'espace Android dans son ensemble se diversifie. »

Le géant chinois Huawei est de retour et fait des percées rapides en Chine et des marques comme OnePlus, Honor, Google et d'autres lancent des appareils très compétitifs dans la gamme de prix inférieure du haut de gamme, analyse-t-il. Huawei a ainsi annoncé s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023.

Apple s'est démarqué dans un contexte défavorable : les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 3,2% en 2023, à 1,17 milliard d'unités, le « volume annuel le plus bas depuis une décennie, dû en grande partie aux défis macroéconomiques », explique IDC. Début janvier, un analyste de la banque Barclays a abaissé sa recommandation sur le titre Apple, préoccupé par un ralentissement des ventes d'iPhone 15, notamment en Chine, marché majeur pour Apple. Mercredi, les analystes de Redburn Atlantic ont, à leur tour, révisé leur opinion, à « neutre » alors qu'ils étaient jusqu'ici à l'achat, redoutant une croissance limitée dans les années à venir et des résultats mitigés pour le trimestre en cours. Pour autant, le cabinet IDC s'attend à une reprise en 2024, avec déjà une croissance de 8,5% sur un an au quatrième trimestre 2023.

Apple remporte une manche décisive contre Epic Games Le patron d'Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo phénomène Fortnite, a déclaré ce mardi que la bataille judiciaire de son entreprise pour forcer Apple à ouvrir ses iPhone aux magasins d'applications alternatifs était « perdue » après le refus de la Cour suprême américaine d'entendre l'affaire. En 2020, Epic avait lancé des procédures contre Apple et Google, qui dominent de très loin l'économie mobile mondiale via Android et iOS, et les commissions sur les achats des utilisateurs. Le studio les accuse d'exercer un monopole sur ce marché. Apple et Google prélèvent jusqu'à 30 % sur toutes les transactions financières effectuées dans leurs boutiques d'applications, suscitant des plaintes concernant une « taxe » injuste pour les entreprises. Une juge fédérale américaine avait demandé à la marque à la pomme de laisser les éditeurs proposer des moyens de paiement alternatifs aux utilisateurs, mais elle avait surtout estimé qu'Epic n'avait pas réussi à prouver qu'Apple avait enfreint le droit de la concurrence.

(Avec AFP)