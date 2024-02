Intelligence artificielle : OpenAi (ChatGPT) valorisée 80 milliards de dollars

Peu après le lancement de Sora, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI qui peut générer en quelques minutes une séquence vidéo à partir d'un simple prompt (court texte descriptif), l'entreprise de Sam Altman vient de conclure un accord qui la valorise à 80 milliards de dollars d'après le New York Times cité par l'AFP.

L'opération confidentielle, non confirmée par OpenAI, signifie que la valeur de cette entreprise leader dans l'intelligence artificielle (IA) a quasiment triplé en moins de 10 mois, selon les sources du quotidien américain. L'accord prévoit que la société basée à San Francisco vende des actions existantes à des investisseurs, Thrive Capital en tête.

Un engouement sans précédent pour cette technologie

Il permet aux dirigeants et employés de vendre des parts à un prix très favorable, trois mois après une crise majeure pour la startup californienne, quand son cofondateur et patron Sam Altman avait été limogé puis réintégré en l'espace de quelques jours. OpenAI a mis en ligne son logiciel d'intelligence artificielle générative ChatGPT fin 2022.

Le succès de cette interface a suscité un engouement sans précédent pour cette technologie de pointe, capable de produire textes, sons et images sur simple requête en langage courant et désormais vidéos. Une femme déambulant dans les rues de Tokyo, deux bateaux pirates naviguant dans une tasse de café, des chiots labradors s'ébrouant dans la neige.... Sur X, de courtes vidéos, ne dépassant pas une minute, ont circulé.

Sora sera loin d'être le premier algorithme dit text-to-video

Le modèle est également capable d'animer une image fixe ou de rallonger une vidéo existante de courte durée. Pour le moment, ce programme n'est pas accessible au grand public. Seuls quelques artistes, designers et réalisateurs peuvent l'utiliser, précise OpenAI sur son site, ainsi que des experts spécialistes des biais et de la désinformation. Objectif, tester les garde-fous et détecter d'éventuelles failles.

Sora sera loin d'être le premier algorithme dit text-to-video (du texte à la vidéo) disponible sur le marché. Les premières expérimentations datent de fin 2022. Google avait notamment montré les premiers résultats de son outil Phenaki. Le rendu était flou, les formes un peu étranges, mais déjà une IA était capable de créer un petit film à partir d'un bout de texte.

Son actionnaire Microsoft en concurrence féroce avec Google

Son actionnaire Microsoft, qui a injecté environ 13 milliards de dollars dans OpenAI ces dernières années, livre en effet une concurrence féroce à Google dans le développement et le déploiement d'outils d'IA générative, au point que l'autorité américaine de la concurrence a annoncé en janvier le lancement d'une enquête sur les investissements dantesques de Microsoft, Google et Amazon dans les start-up spécialisées.

D'après le New York Times, OpenAI avait déjà conclu un accord similaire en début d'année dernière avec des sociétés de capital-risque, dont Thrive Capital, Sequoia Capital et Andreessen Horowitz, qui avait porté sa valeur à 29 milliards de dollars.