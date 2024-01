ChatGPT bientôt détrôné ? Microsoft ouvre Copilot à tout le monde

C'est un grand pas en avant pour la démocratisation de l'intelligence artificielle générative. Lundi soir, le géant de la tech a rendu l'abonnement à Copilot, son équivalent de ChatGPT, accessible à tous les utilisateurs de la suite 365 (Word, Excel, PowerPoint...). Alimenté par le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant d'OpenAI, cet assistant peut effectuer toutes sortes de tâches bureautiques : résumer un texte, écrire un email, rassembler des données éparpillées sur différents documents, créer des images, rédiger des slides de présentation... Le tout, en quelques secondes, à partir d'un clic ou d'une brève consigne de l'utilisateur. Pour obtenir la version entreprise de l'assistant, il faut débourser 30 dollars par mois en plus de la licence Microsoft 365. La version grand public, Copilot Pro, ne coûte quant à elle « que » 20 dollars par mois [le prix en euros n'est pas encore connu, ndlr] aux utilisateurs de la suite de bureautique.

Copilot devient un assistant pour le grand public

Premier outil d'IA générative déployé en masse par Microsoft, Copilot a le potentiel pour dépasser ChatGPT et ses 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires, puisqu'il va pouvoir s'appuyer sur le réservoir de plus de 345 millions d'abonnés payants de la suite 365. Microsoft ne s'y trompe pas : pour maximiser les chances de son outil de devenir le numéro un de l'IA générative, il lance dans le même temps une application Copilot pour smartphone. Pas de doute, l'entreprise vise bel et bien le grand public.

Pourtant, en novembre, Microsoft avait réservé le déploiement de Copilot aux entreprises de grande taille, capables de prendre a minima plus de 300 abonnements. Le géant de la tech voulait ainsi s'assurer que les primo-utilisateurs auraient assez de ressources, à la fois en interne et dans leur capacité à faire appel à des consultants spécialisés, pour tirer profit du potentiel de Copilot. L'entreprise expliquait alors qu'elle allait rapidement ouvrir l'accès à son outil aux entreprises de plus petites tailles, ce qu'elle vient de faire en abaissant le seuil minimal de licence à zéro, et en rendant Copilot accessible par le biais de plateformes de services managés.

Mais l'arrivée d'une offre grand public paraissait quant à elle lointaine : Jean-Christophe Dupuy, directeur France de Microsoft 365, parlait encore de Copilot comme d'un outil strictement BtoB lors de son lancement. Avec l'ouverture au marché BtoC, Copilot Pro fait donc passer la stratégie de Microsoft dans l'IA générative dans une autre dimension. L'outil devient un concurrent direct à ChatGPT et s'aligne d'ailleurs sur le prix de son abonnement premium à 20 dollars par mois. Mais à la différence de ce dernier, Copilot est lié à la suite 365 et dispose donc de tout un contexte spécifique lié aux différents documents présents sur le compte de l'utilisateur. En revanche, il nécessite l'abonnement au logiciel de Microsoft.

Microsoft est-il en train d'étouffer OpenAI ?

Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft permet aussi aux utilisateurs de Copilot d'intégrer (et bientôt, de créer) des « Copilot GPTs », autrement dit des versions spécifiques de l'assistant. Par exemple, un GPT peut être dédié au sport, au voyage ou encore à la cuisine. Les utilisateurs se trouvent ainsi en face d'un interlocuteur plus expert, sans avoir à donner tout un contexte à leur assistant au moment de poser leur question. OpenAI a tout juste déployé ce système la semaine dernière, et voilà déjà son miroir chez Microsoft...

Plus généralement, la situation paraît pour le moins étrange entre Microsoft et OpenAI, deux partenaires étroitement liés, le premier ayant investi massivement dans le second en échange de l'exclusivité sur ses modèles d'IA. Leurs assistants s'appuient sur les mêmes modèles, GPT-4 Turbo (et ses anciennes versions) pour le texte et DALL-E 3 pour les images, ce qui signifie qu'il s'affrontent avec les mêmes armes. Mais le succès de l'un fait le succès de l'autre puisque Microsoft paie OpenAI pour l'utilisation de ses modèles, tandis que OpenAI paie Microsoft pour l'utilisation de son infrastructure. Reste à voir si les deux entreprises peuvent vraiment garder de façon pérenne cette « coopétition », ou si Microsoft va progressivement étouffer OpenAI, dont il a enfin réussi à infiltrer la gouvernance suite à la crise Altman fin 2023.

Quoiqu'il en soit, Microsoft devrait toucher le jackpot. Le chiffre d'affaires des ventes de la suite Microsoft 365, rangée dans la case Microsoft Cloud de ses résultats financiers, est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, et cette mine d'or a grossi de plus de 18% entre 2021 et 2022. Concrètement, Copilot 365 pourrait donc rapporter des dizaines de milliards de chiffre d'affaires par an supplémentaires à l'entreprise, et ce, même si elle ne convertit qu'une partie de sa clientèle.