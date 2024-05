Amazon va investir près de 16 milliards d'euros dans des Data centers en Espagne

Après la France et l'Allemagne, Amazon continue d'investir en Europe. Le géant du commerce en ligne a indiqué, ce mercredi 22 mai, qu'il allait injecter 15,7 milliards d'euros sur les dix prochaines années, afin d'augmenter la capacité de ses data centers situés en Aragon dans le nord-ouest de l'Espagne. Selon la firme, cet investissement massif devrait générer près de 17.500 emplois indirects, et « contribuera au produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne pour près de 21,6 milliards d'euros jusqu'en 2033 ».

Un investissement vivement salué par le gouvernement espagnol qui veut faire du pays un hub technologique. La décision d'Amazon « met en lumière l'attractivité de notre pays en tant que pôle technologique stratégique dans le sud de l'Europe », a réagi le ministre de la Transformation numérique, José Luis Escrivá. Président régional de l'Aragon, Jorge Azcón s'est également réjoui de cette nouvelle qui constitue « l'investissement économique le plus important de l'histoire de notre région », a-t-il précisé.

Près de 8 milliards pour développer le cloud en Allemagne

Il y a une semaine, mercredi 15 mai, Amazon avait annoncé investir 7,8 milliards d'euros en Allemagne, via sa filiale AWS spécialisée dans la technologie cloud. Objectif pour la firme : soutenir le développement d'un cloud européen. « Nous investissons fortement afin d'aider à fournir la souveraineté opérationnelle que nos clients demandent, a rappelé le vice-président de la branche cloud d'AWS », Max Peterson, dans un communiqué.

Le développement d'un « cloud européen » doit permettre d'installer sur le territoire de l'Union européenne des serveurs qui pourront accueillir les données sensibles des entreprises, services publics ou particuliers, en assurant qu'elles restent bien sous la législation européenne.

Côté français, l'Elysée s'est félicité à la veille du 7e sommet Choose France qui s'est tenu, lundi 13 mai, au château de Versailles de la décision d'Amazon d'investir« plus d'1,2 milliard d'euros en France » dans les infrastructures logistiques et web. Pour l'Hexagone, ce sont« plus de 3.000 emplois » qui devraient être créés.

Les profits d'Amazon tirés par le cloud

Au premier trimestre 2024, les profits de l'entreprise américaine ont triplé par rapport à la même période l'an passé. Ils ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui grimpé de 13% sur un an, à 143,3 milliards de dollars. De très bons résultats tirés par la branche cloud de la firme, Amazon Web Services (AWS). Laquelle a désormais un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars. Au cours du dernier trimestre, ses revenus ont représenté 17 % du chiffre d'affaires total. Et son bénéfice opérationnel 61 % du bénéfice opérationnel total.

Le business cloud devrait encore prendre de l'ampleur dans les années à venir. Interrogé par La Tribune il y a quelques semaines, Julien Groues, directeur général France et Europe du Sud d'Amazon prédisait : « 65% des entreprises en France pensent que l'IA va modifier leur modèle économique. À terme, je pense que ce chiffre montera à 100%. ».

L'Europe soutient le développement d'un cloud européen

De son côté, l'Europe ambitionne de développer son propre cloud. La question d'un cloud souverain est, en effet, considérée comme stratégiquement essentielle sur le Vieux Continent, où près de 80% du marché du cloud à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains, AWS, Google et Microsoft. Or, les Etats comme les entreprises hésitent à y héberger leurs données les plus sensibles, du fait des risques d'accès par des tiers, en particulier par les autorités américaines.

Mais les alternatives européennes peinent à se démarquer. La Commission européenne cherche toutefois à aider au développement d'entreprises européennes capables de développer des infrastructures de cloud, afin d'y héberger les données les plus sensibles. Fin 2023, elle a ainsi annoncé la mise en place d'une enveloppe de 1,2 milliard d'euros de financement public, dans le cadre d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC), qui « devrait permettre de débloquer 1,4 milliard d'euros d'investissements privés supplémentaires » afin d'aller dans ce sens.

Les PIIEC permettent à plusieurs Etats européens de se regrouper pour financer le développement d'une industrie dans un secteur considéré comme essentiel au niveau européen, tout en respectant les règles européennes en matière de subvention des entreprises. Celui consacré au cloud regroupe l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne, ainsi que 19 entreprises, dont les opérateurs Orange et Telefonica, le conglomérat Siemens, ainsi que Capgemini, OVH ou Atos.