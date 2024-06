Apple infuse enfin l'IA générative dans ses iPhone

Après un an et demi d'un silence très remarqué sur l'intelligence artificielle générative, Apple a enfin abattu ses cartes hier soir. À l'occasion de sa conférence annuelle, la WWDC, le créateur de l'iPhone a présenté une flopée de nouvelles fonctionnalités, regroupées dans ce qu'il appelle « Apple Intelligence » (ou « AI », le même acronyme que l'IA en anglais). Pour couronner ses annonces, il offre une mise à jour majeure à son assistant vocal Siri, en lui donnant un nouveau moteur : GPT-4o, le dernier modèle bluffant d'OpenAI.

L'entrée tonitruante d'Apple sur le sujet de l'IA générative aura de quoi ravir les entreprises qui misent sur la technologie. Numéro un mondial du marché des smartphones, le géant américain compte plus de 2,2 milliards d'utilisateurs de ses différents appareils (iPhone, mais aussi Mac et iPad). Il devrait ainsi jouer un rôle clé dans la promotion et l'adoption de l'IA générative auprès du très grand public. Seule ombre au tableau : les nouvelles fonctionnalités ne seront dans un premier temps accessibles que sur le plus puissant des iPhone, et seulement en anglais.

L'IA générative au niveau de l'appareil

Plutôt que de se lancer dans la création de grands modèles d'IA générative extrêmement onéreux comme OpenAI, Google ou Anthropic, Apple s'est concentré sur ce qu'il fait de mieux : le logiciel. Embarqué au niveau du smartphone ou de l'ordinateur, les fonctionnalités d'IA -comme la génération ou le résumé de texte- seront transversales entre les différentes applications de l'appareil. L'utilisateur pourra ainsi demander à son IA de réaliser des tâches au travers de plusieurs apps, comme par exemple aller chercher un numéro de téléphone dans un email puis lancer l'appel sur WhatsApp.

Apple utilise des IA développées en interne pour la plupart des usages, mais lorsqu'il a besoin des modèles les plus performants, comme pour les fonctionnalités vocales, il fait appel à son nouveau partenaire, le numéro un du marché OpenAI. Doté de ce nouveau moteur, Siri, l'assistant vocal lancé en 2011, voit ses capacités et sa réactivité grandement améliorées. La discussion avec la machine devient fluide grâce aux délais de réponses condensés et à la possibilité de lui couper la parole. Siri pourra aussi suivre en direct les actions de l'utilisateur sur l'écran, de sorte à donner des réponses ou des consignes plus précises.

Lire aussiIntelligence artificielle : Google s'affirme comme la menace numéro un pour OpenAI

Du côté de l'image, Apple rattrape son retard sur Google. Pour commencer, il va déployer dans sa prochaine mise à jour logicielle majeure un outil de génération d'image (Image Playground), qui sera intégré dans plusieurs apps en plus d'être accessibles directement. Ensuite, il injecte de l'IA dans la recherche d'image : les utilisateurs pourront par exemple décrire des photos (ou des éléments d'une photo) pour les retrouver dans leurs albums. En parallèle, ils auront accès à de nouveaux outils pour les modifier, comme une gomme magique calquée sur celle de Google, qui permet de supprimer des éléments d'une photo en quelques clics plutôt que de passer par un logiciel de retouche comme Photoshop. Mais Apple fait aussi dans l'originalité avec « Genmoji », un outil qui comme son nom l'indique permet de générer des émojis sur-mesure. En apparence futile, cet outil devrait rencontrer un grand succès auprès des publics les plus jeunes, et pourrait être un élément déterminant pour les diriger vers l'iPhone.

Les données du smartphone, carburant de choix pour l'IA

Si les modèles servent de moteur aux IA, il faut leur donner le bon carburant -des données contextuelles- pour atteindre un résultat intéressant. Et quoi de mieux que celles présentes sur un smartphone, l'appareil incontournable des vies numériques, pour doper l'efficacité des IA. Le problème ? Cela implique de fournir ses données personnelles sur un plateau. Mais Apple, avec sa réputation de champion de la protection de la vie privée, a pris les devants.

Toutes les IA tournent directement sur l'appareil par défaut, ce qui signifie que les données ne sortiront pas. En revanche, si la requête demande plus de puissance, elle sera automatiquement aiguillée vers le cloud, c'est-à-dire des serveurs à distance. Mais là aussi, le géant de la tech a pris les devants : ces requêtes passeront sur des serveurs spécialisés, sur lesquels il promet de ne pas stocker ni d'accéder aux données. Pour garantir cette promesse, l'entreprise compte ouvrir le code de ces serveurs aux experts indépendants. Quant aux requêtes qui nécessitent l'intervention de ChatGPT pour obtenir une meilleure réponse, Apple demandera aux utilisateurs s'ils souhaitent se connecter au service d'OpenAI.

Lire aussi« Nous ne craignons pas ChatGPT et consorts, car nous développons des IA pour les entreprises » (Jaroslaw Kutylowski, DeepL)

Malgré des annonces en apparence convaincantes, Wall Street reste prudent. L'action Apple a baissé de près de 2%, alors qu'une hausse était attendue. Et pour cause : les fonctionnalités annoncées ne sont pas toutes immédiatement disponibles, et l'entreprise doit encore démontrer qu'elles lui offrent un véritable avantage concurrentiel. Deux de ses principaux concurrents, Samsung et Google, ont plusieurs mois d'avance sur leur vision du smartphone dopé à l'IA. Ces annonces suffiront-elles à prendre la vague de l'IA générative ? L'action Apple n'a augmenté « que » de 8% l'an dernier. Microsoft (+26%) puis Nvidia (+200%) l'ont délogé de son trône d'entreprise la mieux cotée au monde, tandis que Alphabet (Google) affiche lui aussi une croissance de plus de 40%...