Pourquoi le Centre Val de Loire va créer son campus cyber

Le cabinet de conseil parisien CMI Stratégies est dans les starting block. A partir de mi-février ses consultants démarreront une étude de préfiguration de quatre mois pour la création du premier campus cyber en Centre Val de Loire. Prévu à Bourges dans le Cher dans moins d'un an, il regroupera d'une part l'offre de formation présente à l'échelle du territoire. L'objectif est aussi de la renforcer sensiblement avec la création envisagée d'une école d'enseignement supérieur spécialisée.

D'autre part, le campus cyber aura un rôle fédérateur vis-à-vis des entreprises évoluant dans la cybersécurité en Centre Val de Loire. Il servira aussi d'incubateur de start-up. Enfin, la future structure comprendra un volet de sensibilisation du grand public à cette problématique, via notamment des conférences-ateliers ainsi que des Escape Game.

Industries sensibles dans le Cher

« Avec 154 cyberattaques recensées en 2023 à l'échelle de la région, nous sommes dans la moyenne nationale, assure Victor de Sa, directeur du Centre de réponse aux incidents de cybersécurité (CSIRT) régional. Ces chiffres, qui démontrent l'efficience du dispositif, valident aussi l'opportunité de constituer un écosystème renforcé autour de ces questions ». Dans ce contexte, le choix par l'exécutif régional du territoire d'industrie Berry Sologne, parmi d'autres candidats, pour recevoir le futur campus cyber n'est pas fortuit. Le Cher et sa ville centre, Bourges, constitue un terrain propice avec de fortes implantations sensibles liées à la Défense. Le missilier MDBA ainsi que les groupes Thalès et Nexter y sont notamment installés.

L'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) dispose également à Bourges d'un département dédié à la sécurité informatique et à la cybersécurité. « Le bassin économique Berry-Sologne constitue également un territoire favorable avec la présence de la licorne Ledger à Vierzon, spécialisée dans les coffres forts numériques pour crypto-monnaies, renchérit Baptiste Chapuis, directeur de mission numérique de la région Centre Val de Loire. Pour toutes ces raisons, il cochait toutes les cases ».

Territoire de confiance numérique

A l'instar de l'Occitanie qui a créé Cyber'occ et des Hauts de France dont le campus cyber a été inauguré en mai 2023, le Centre Val de Loire s'inscrit dans une démarche nationale d'incitation forte de la part de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), qui souhaite mailler à terme l'Hexagone de campus cyber. La collectivité avait déjà été pro-active avec la création d'un CSIRT en avril dernier.

Pour la région, où se tiendront le 20 mars les deuxièmes Assises de la cybersécurité à Chartres en Eure et Loir, l'enjeu du futur cyber campus berruyer est double. Il s'agit en premier lieu de renforcer sensiblement l'écosystème actuel autour du numérique et de la cyber sécurité sur son territoire. « Il reste encore sous doté sur ce plan et nous avons des progrès à faire, reconnaît Baptiste Chapuis. Nous tablons ainsi sur le futur campus cyber en tant que vecteur d'attractivité auprès de sociétés spécialisées extérieures pour s'installer dans la région ».

Le Centre Val de Loire ambitionne en second lieu de devenir d'ici 2028 un territoire de confiance numérique vis-à-vis de ses habitants mais surtout de ses entreprises et de ses établissements publics, universités, hôpitaux et laboratoires notamment. Il en a même fait l'une des conditions essentielles de son développement dans une feuille de route digitale ambitieuse adoptée fin 2023.