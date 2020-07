2,7 milliards d'euros levés : la crise stoppe l'élan de la French Tech au premier semestre

Les startups françaises résistent à la crise et continuent de lever des fonds... mais le Covid-19 a bel et bien brisé la belle dynamique d'hyper-croissance de la French Tech. C'est le principal enseignement de notre analyse des levées de fonds du premier semestre 2020. D'après nos calculs, les startups françaises ont levé 2,7 milliards d'euros entre janvier et juin, soit quasiment autant qu'au premier semestre 2019 (2,8 milliards d'euros). Mais si ce très léger recul (-3,5%) peut paraître anecdotique et rassurant à première vue, il est trompeur. Il révèle surtout que la crise économique a bel et bien stoppé net le très fort élan du capital-risque français, habitué à une croissance à deux chiffres à chaque semestre (+39% en moyenne sur les quatre dernières années au premier semestre). C'est même la première fois, depuis la création du label French Tech en 2013 et donc de la structuration de l'écosystème, que le montant levé sur un semestre recule sur un an.

L'écosystème se maintient mais la croissance s'évapore

Dans le détail, les startups françaises ont levé, d'après les chiffres de La Tribune, 2,72 milliards d'euros au premier semestre 2020 contre 2,79 milliards au premier...