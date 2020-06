Levées de fonds : joli mois de mai pour la French Tech grâce aux refinancements

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour la French Tech. Après trois mois moroses à cause de la crise du Covid-19, les levées de fonds des startups françaises retrouvent des couleurs en mai. D'après nos données, avec 547,43 millions d'euros levés pour 68 opérations, le mois de mai 2020 est le deuxième meilleur de l'année derrière l'historique mois de janvier (803 millions). Surtout, il marque une nette reprise de l'activité et une belle progression de 33% en valeur par rapport à mai 2019 (382,89 millions). Cela signifie-t-il que la French Tech s'est déjà remise de la crise, et qu'après trois mois difficiles, le capital-risque retrouve sa folle croissance d'avant-crise ? Pas si vite.

Lire aussi : Levées de fonds : la chute s'amplifie en avril à -31% sur un an... et ce n'est pas fini

38% d'opérations en moins par rapport à mai 2019, la chute s'amplifie

Tout porte à croire que la belle croissance du mois de mai est une respiration plutôt que le début d'une reprise durable. Car dans le détail, ce sont les refinancements, dont la plupart ont été négociés avant le confinement, qui tirent l'activité, qui tourne tout de même au ralenti par rapport à l'an dernier. Ainsi, 49 startups ont levé des fonds en mai 2020, contre 68 en mai 2019, soit une chute importante de 38%, la plus forte depuis le début de la crise (-5% en février, -33% en mars et en avril).

Le mois de mai confirme ainsi que la crise enraye peu la dynamique de refinancement des startups déjà établies (12 tours de tables supérieurs à 10 millions d'euros en mai 2020 contre 6 en mai 2019), mais qu'elle touche surtout les levées d'amorçage et les séries A (premier tour de table devant des investisseurs institutionnels). Autrement dit, les investisseurs se focalisent surtout sur le refinancement de leur portefeuille plutôt que sur de nouveaux investissements, et cet impact commence à peine à se traduire dans les chiffres à cause du délai entre le processus d'investissement et l'annonce de la levée de fonds, comme l'expliquait début mai à La Tribune Benoist Grossman, le coprésident de France Digitale et managing partner du fonds Idinvest :