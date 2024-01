Intelligence artificielle : Aqemia lève 30 millions d'euros pour inventer de nouveaux médicaments contre le cancer

Moins de deux mois après l'annonce d'un partenariat majeur - jusqu'à 140 millions de dollars - avec le géant de la pharma Sanofi, la deeptech parisienne Aqemia accélère encore. Spécialisée dans la recherche de nouvelles molécules pour combattre les maladies, la startup signe une nouvelle levée de fonds, d'un montant de 30 millions d'euros. Wendel Growth, la filiale dédiée au capital-risque du géant français de l'investissement Wendel, en est l'investisseur principal, suivi par les fonds tricolores Large Ventures de Bpifrance, Eurazeo ou encore Elaia.

Dérivée du CNRS et de l'ENS (Ecole Normale Supérieure), Aqemia révolutionne déjà la recherche de nouveaux médicaments grâce à ses algorithmes uniques au monde inspirés de la mécanique quantique. Sa technologie lui permet de comprendre comment une molécule interagit avec une protéine dans de l'eau, à l'échelle des atomes et des électrons, et simuler des interactions à un degré de finesse inédit.

« Nous sommes des inventeurs de molécules », résume le cofondateur et CEO Maximilien Levesque à La Tribune. « Notre technologie combine l'intelligence artificielle générative et la physique théorique pour créer les molécules optimales sur une cible thérapeutique donnée. On peut prédire l'affinité de la molécule vis-à-vis de sa cible 10.000 fois plus rapidement que le marché, ce qui accélère la phase de recherche clinique », explique le cofondateur et CEO Maximilien Levesque, qui a fondé l'entreprise en 2019 avec Emmanuelle Martiano.

Lancer des dizaines de nouveaux projets de découverte de molécules

Cette nouvelle levée de fonds -après 1 million d'euros en 2019 et 30 millions d'euros en 2022-, intervient moins de deux mois après la signature d'un partenariat d'ampleur avec Sanofi, visant à trouver de nouvelles molécules destinées à être exploitées par le géant de la pharma. « Ce partenariat prouve notre crédibilité et nous apprend beaucoup de choses, mais notre but ultime est de trouver nous-mêmes de nouveaux médicaments contre les cancers, à travers notre propre plateforme de design de molécules thérapeutiques », précise Maximilien Levesque.

Le pipeline interne d'Aqemia compte déjà plusieurs projets, dont trois sont déjà en phase de tests sur des animaux, principalement en oncologie et en immuno-oncologie. L'afflux d'argent devrait permettre à la startup d'étendre son pipeline propriétaire. « Nous allons lancer simultanément des dizaines de projets de découverte de molécules, en immunologie, inflammation, métabolisme et maladies du système nerveux central, correspondant à de nombreux types de cancers », annonce l'entrepreneur.

La startup cherche donc à recruter une quarantaine de personnes, surtout des profils issus de la pharma, du monde des biotech, ou encore des physiciens, chimistes et ingénieurs d'intelligence artificielle. Elle souhaite aussi s'implanter à Boston, capitale mondiale de la pharma, pour se rapprocher des grands labos américains et capitaliser sur l'intérêt qu'a suscité son partenariat avec Sanofi dans le monde de la santé.

Parmi les pépites les plus dynamiques de la French Tech, Aqemia, primée par La Tribune dès 2020 pour sa technologie de rupture, a intégré le French Tech 120, l'indice du gouvernement regroupant les startups les plus prometteuses du pays, et bénéficie également du soutien du plan France 2030. La startup a déjà fait l'objet de 47 publications scientifiques.