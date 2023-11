Le géant AstraZeneca s'associe avec la biotech française Cellectis

C'est un sacré coup que vient de réaliser Cellectis. La société de biotechnologie française vient de conclure un partenariat avec le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca ce mercredi, basé sur « une collaboration stratégique et un accord d'investissement ». Cet accord double a pour objectif « d'accélérer le développement de la prochaine génération de thérapies dans des domaines à fort besoins non satisfaits, notamment l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares. »

Au titre de l'accord d'investissement, AstraZeneca va réaliser une prise de participation initiale dans Cellectis, à hauteur de 80 millions de dollars, qui sera effective dans les prochains jours. A cela s'ajoute un protocole d'accord pour un possible investissement supplémentaire de 140 millions de dollars début 2024. Avec ces deux opérations, AstraZeneca va acquérir 22 % puis 44 % du capital de la société française. Le géant britannique restera en revanche limité à 21 % puis 30 % des droits de vote.

Envolée boursière

C'est une belle opération pour Cellectis, lancé en 2000 par des chercheurs issus de l'Institut Pasteur, dont le chiffre d'affaires avoisinait les 20 millions d'euros ces dernières années pour plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes opérationnelles (105 millions d'euros en 2022).

Côté à l'Euronext à Paris et au Nasdaq à New York, Cellectis a vu son titre s'envoler de ce côté de l'Atlantique en attendant l'ouverture du marché américain. Il progressait ainsi de plus de 180 % à la mi-journée à l'Euronext, à 2,55 euros. Ce qui donne une capitalisation boursière de l'ordre de 145 millions d'euros. Le titre reprend ainsi de la vigueur après un pic en juillet dernier suivi d'un déclin. Il reste néanmoins très loin de ses niveaux de 2021 où il tutoyait les 30 euros.

10 nouveaux produits

Au-delà de l'aspect financier, le rapprochement entre AstraZeneca et Cellectis doit avant tout avoir une portée médicale. Selon le communiqué des deux partenaires, 25 cibles génétiques ont été définies à partir desquelles la biotech française doit proposer « 10 nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique », en vue d'un développement. Elle exploitera ainsi « ses technologies d'édition de gènes et ses capacités de production ».

En contrepartie, AstraZeneca disposera de l'exclusivité des travaux de Cellectis sur les 25 cibles sélectionnées ainsi que d'une licence exclusive mondiale sur les produits candidats. Pour cela, le poids lourd de la pharmaceutique s'engage à couvrir les coûts de recherche de Cellectis, avec un paiement initial de 25 millions de dollars. Par la suite, des options ont été définies « pour procéder aux essais cliniques et des paiements d'étapes liés au développement, règlementaires et commerciaux [...] pour chacun des 10 produits candidats ». Leur montant total est compris entre 70 millions et 220 millions de dollars, auxquels s'ajouteront des redevances sur les ventes.

AstraZeneca, qui a signé plusieurs collaborations et fait des investissements ces dernières années, a vu ses bénéfices croître l'an passé en oncologie, indique l'AFP qui ajoute que les ventes de son vaccin contre l'épidémie de Covid ont fondu.