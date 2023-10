Biotech : le spécialiste de la médecine de précision Oncodesign lève 6 millions d'euros

Une belle levée de fonds pour une biotech prometteuse. Début octobre, le spécialiste français de la médecine de précision Oncodesign a annoncé avoir bouclé un financement d'un montant de 6 millions d'euros auprès de trois banques régionales, la Caisse d'Épargne Bourgogne Franche Comté, le Crédit Agricole Champagne Bourgogne et la Société Générale.

L'accord de financement, garanti par Bpifrance, porte la trésorerie d'OPM à 13,35 millions d'euros. « Notre horizon de trésorerie est donc amélioré et nous travaillons à compléter ce financement bancaire à travers des financements publics », espère Karine Lignel, directrice générale d'Oncodesign precision medicine.

Lire aussiMerck & Co s'offre pour près de 11 milliards de dollars sur la biotech californienne Prometheus

Tremplin de l'écosystème bancaire régional

L'entreprise biopharmaceutique est cotée sur Euronext Growth depuis novembre 2022, et a réalisé une augmentation de capital de huit millions d'euros en décembre 2022, dont cinq millions d'euros apportés par ses trois cofondateurs.

« Aujourd'hui, notre entreprise est valorisée à 34 millions d'euros. Ce n'est franchement pas beaucoup pour une biotech. Le fait que le marché boursier ne valorise pas correctement les sociétés nous fait passer automatiquement sous le radar d'un certain nombre d'investisseurs qui pourraient être intéressés par nos solutions innovantes », déplore Philippe Genne.

D'où l'importance de cet emprunt accordé par l'écosystème bancaire régional qui témoigne de la confiance dans les projets du laboratoire dijonnais.

Une thérapie plus efficace contre les cancers colorectaux

Plus de 200.000 personnes sont concernées en France par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'INSERM précise que « ces maladies se caractérisent par l'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire. S'il n'existe pas de traitement pour guérir ces maladies, les médicaments actuels permettent la plupart du temps leur contrôle durable et une qualité de vie satisfaisante en dehors des poussées ».

Toutefois, ces maladies peuvent également être associées à un risque accru de cancer colorectal. D'où les travaux de recherche engagés depuis plusieurs années par le laboratoire Oncodesign. « Cela fait cinq ans que ces produits sont arrivés sur le marché », indique Philippe Genne, PDG d'Oncodesign precision medicine (OPM). « Notre mission est de découvrir une nouvelle thérapie efficace contre les cancers colorectaux », précise-t-il.

Aller jusqu'à la preuve de concept

« Ce financement nous permet de passer un cap et de ne pas perdre de temps, dans un contexte de morosité boursière, dans la phase I de l'étude clinique de notre médicament OPM-101 que nous espérons terminer dans la première partie de 2024 », explique Karine Lignel, directrice générale d'Oncodesign precision medicine. « Nous souhaitons vraiment engager une phase II qui nous permettra de tester la molécule, à la bonne dose, chez les patients exprimant une pathologie reliée à la cible, pour ensuite faire la preuve de concept », poursuit-elle.

Lire aussiBiotech : répondre aux enjeux de la sous-traitance pharmaceutique

Toutefois, le laboratoire dijonnais n'a pas l'intention d'aller jusqu'à la phase III, qui consiste à comparer l'efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence et qui requiert un grand nombre de patients et dure plusieurs années. À la fois, par manque de moyens financiers, et parce que ce n'est pas la mission première d'Oncodesign, qui préfère se concentrer sur l'oncologie - spécialité médicale d'étude, de diagnostic et de traitement des cancers. « L'idée est de céder la licence sur cette molécule pour laisser un grand groupe pharmaceutique commercialiser le médicament », confie Philippe Genne.

Des perspectives de développement avec le géant Servier

L'année 2023 s'est également avérée riche en actualités pour Oncodesign, avec la réalisation d'un partenariat avec Servier (StarT Pancréas) pour l'identification et la validation de nouvelles cibles biologiques, et le lancement de deux filières industrielles : Promethe, dans le domaine des radiothérapies, et FederAidd qui vise à utiliser l'Intelligence artificielle pour réduire le temps de développement de nouvelles molécules thérapeutiques.

Pour rappel, cela fait maintenant un an qu'Oncodesign a séparé ses deux activités principales : la recherche de nouveaux médicaments (OPM) et le service à l'industrie pharmaceutique (ODS).