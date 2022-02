La licorne française Mirakl, futur géant mondial de l'e-commerce ?

Ce 9 février, la licorne française Mirakl présentait pour la première fois son bilan annuel, comme pour marquer son passage dans une nouvelle dimension. Devenue une des têtes de gondole de la French Tech, Mirakl édite la technologie logicielle qui se cache derrière les marketplaces [place de marché, c'est-à-dire une plateforme de mise en relation avec des vendeurs tiers, Ndlr] de plus de 300 entreprises dont Auchan, Toyota, Darty ou encore Decathlon. En 2021, elle a réalisé une méga-levée de fonds de 555 millions de dollars (473 millions d'euros) pour alimenter son hypercroissance, un an seulement après un précédent tour de table de 300 millions de dollars (255 millions d'euros).

Cet afflux de capitaux se reflète dans les magnifiques locaux de Mirakl, installés à deux pas de la Tour Eiffel, à Paris. Dans l'entrée, l'entreprise étale la dizaine de trophées et prix remportés en 11 ans d'existence. Fait assez rare dans le monde des startups pour être souligné, ce bilan annuel était l'occasion pour la pépite de quelques chiffres précis sur son activité. Une façon de mettre en avant son changement de dimension, de startup prometteuse à géant émergent de l'e-commerce. A la clé, un marché de dizaines de milliards de dollars : la marketplace d'Amazon a, à elle-seule, réalisé 390 milliards de dollars de volume d'affaires en 2021.



100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent

"C'est la première année qu'on communique sur notre chiffre d'affaires", avance Phillipe Courrot, un des deux fondateurs et dirigeants de Mirakl. La mesure du chiffre d'affaires annuel récurrent correspond à la part du chiffre d'affaires que l'entreprise pense répéter l'année suivante. Pour une entreprise de SaaS (logiciel accessible sur abonnement) comme Mirakl, elle reflète donc un calcul sur les abonnements et leur rétention. Pour atteindre la barre des 100 millions de dollars (environ 87 millions d'euros), Mirakl a notamment signé 80 nouveaux clients l'année dernière.

Son chiffre d'affaires se divise en une partie fixe -le prix de l'accès à ses outils-, et une partie variable, selon le volume d'affaires de ses clients. Présents dans 14 pays, la pépite française réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger, et mise particulièrement sur le marché américain pour continuer sa folle croissance, en parallèle d'investissements renforcés en Europe.

4,3 milliards de dollars générés sur les marketplaces Mirakl

Pour Mirakl, mettre en avant le volume d'affaire généré par ses clients prouve l'utilité de ses marketplaces. Rien que sur le mois de novembre 2021, pic du commerce en ligne avec le Black Friday et les courses de Noël, celles-ci ont généré 500 millions de dollars de volume d'affaires (436 millions d'euros).

Les marketplaces entretenues par Mirakl ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros), soit 1 milliard de dollars de plus qu'en 2020, et 4 fois plus qu'en 2018, lorsque la startup se félicitait de passer la barre du milliard de dollars.

1.700 recrutements à 3 ans

"Nous étions 200 avant le Covid, nous prévoyons d'être plus de 1.000 d'ici la fin de l'année", avance Adrien Nussenbaum, l'autre cofondateur de la startup. L'entreprise fait donc un passage accéléré de PME à grande ETI, et compte déjà 650 employés, répartis au tiers entre les divisions tech, accompagnement des clients, et ventes.

Son département de R&D, basé en France, compte déjà 180 développeurs, et devrait en compter plus de 500 en 2025. Dernier point, important dans une French Tech en manque de mixité, 45% des employés sont des femmes, et cette part est similaire dans les fonctions de direction, même si l'entreprise est dirigée par un duo d'hommes.

1 acquisition

Signe de son passage à l'échelle, Mirakl a réalisé en 2021 la première acquisition de son histoire, la startup française Octobat. Cet outil d'automatisation de la conformité des processus de facturation doit permettre aux clients de Mirakl de mieux gérer les réglementations locales lorsqu'ils se développent sur plusieurs zones géographiques. La licorne ne compte pas s'arrêter là. "Nous allons continuer à évaluer les opportunités de croissance extérieure, notamment pour renforcer nos produits", glisse Adrien Nussenbaum.

100 recruteurs... de vendeurs

"Les marketplaces c'est un jeu de volume", insistent les dirigeants de Mirakl. Pour accompagner ses clients à atteindre le volume d'offre nécessaire sur leurs place de marché, la startup a donc lancé en 2019 "Connect", un réseau de vendeurs tiers sélectionnés par ses soins. Elle propose ainsi à ses clients un puit d'offres sur leur marketplace, qui peut générer jusqu'à 60% de leur volume d'affaires selon des cas clients présentés.

Aujourd'hui, Mirakl emploie ainsi 100 recruteurs de vendeurs, chargés de renforcer ce réseau, par exemple en allant chercher des vendeurs qui proposent déjà leurs produits sur d'autres marketplaces, comme celle d'Amazon. Le service Connect est gratuit pour les vendeurs comme pour les opérateurs de Marketplace, car Mirakl se rémunère sur le volume d'affaires générés par l'association des deux.

