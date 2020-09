Méga-levée de 255 millions pour Mirakl, nouveau record de la French Tech

Nouveau record pour la French Tech. Mirakl, qui propose un logiciel d'édition de marketplace, annonce ce mardi avoir bouclé une série D de 300 millions de dollars (soit environ 255 millions d'euros). A date, il s'agit ainsi du plus grand tour de table de l'année mené par une jeune pousse française.

C'est surtout la deuxième plus importante levée de fonds de l'histoire de la French Tech, depuis que l'écosystème s'est structuré sous la bannière du coq rouge en 2013. Seule l'entreprise de drones Parrot avait réussi à lever 300 millions d'euros en 2015, bien que sous la forme d'une augmentation de capital.

Cette série D a été menée par le fonds international Permira et les investisseurs historiques ont également remis au pot (83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners et Felix Capital). Au total, la startup parisienne a levé 393 millions de dollars (un peu plus de 334 millions d'euros) depuis sa création en 2012.

Avec ce dernier tour de table, Mirakl est désormais valorisé plus de 1,5 milliard de dollars. De quoi lui faire rejoindre le club très fermé des licornes françaises, ces startups non cotées en Bourse et valorisées plus d'un milliard de dollars. Si le gouvernement actuel a pour objectif d'avoir 25 licornes d'ici 2025, la France en dénombre une...