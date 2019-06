Le robot comptable Georges.tech lève 10 millions d'euros pour s'adapter à de nouvelles professions

« La comptabilité est un très bon cas pratique pour l'usage de l'intelligence artificielle, car l'IA excelle dans la résolution de micro-décisions », avance Côme Fouques, directeur général de Georges.tech. Son robot comptable remplit automatiquement 90% de la tenue comptable et de la déclaration d'impôt des professionnels libéraux, simplement à partir des données d'un compte bancaire. La startup a convaincu plus de 10.000 clients qui remplissaient ces documents eux-mêmes, ou faisaient appel à un expert comptable.

Le marché comptable pesait 22,7 milliards d'euros en 2017 (Insee), et l'activité de Georges en concernerait plus de la moitié. Avec une levée de fonds de 10 millions d'euros en série B auprès d'Alven, la jeune pousse veut étendre son service aux "petits professionnels" et à de nouveaux pays, grâce à un recrutement de 40 employés d'ici la fin de l'année.

Un robot et beaucoup d'humains

L'inscription à Georges.tech se fait en trois clics, dont une étape de synchronisation avec le compte bancaire. Celle-ci est respectueuse des normes de sécurité de la BNF et annulable immédiatement. La startup extrait ensuite les données pour pré-remplir les documents comme le redouté formulaire 2035. Le client n'a qu'à vérifier les cases et compléter celles qui seraient restées vides via son application web ou sur smartphone. Georges promet une déclaration d'impôt en moins d'une heure, pour un abonnement de 24 euros par mois, là où les professionnels passent plusieurs heures à remplir manuellement les cases.

« Très vite, on a compris que pour intégrer ce marché, il faut pouvoir répondre aux questions. Les gens sont prêts à se passer de comptable s'il y a un accompagnement humain », explique Côme Fouques. Plusieurs conseillers peuvent être contactés par une messagerie en direct, qui promet une réponse "en quelques minutes". En plus d'améliorer la relation avec les clients, cette messagerie permet à la startup d'identifier certaines spécificités métier qu'elle n'aurait pas encore automatisées. Ce service semble faire l'unanimité, puisque les centaines d'avis postés sur Google ou Facebook sont dithyrambiques.

Se projeter en Europe avant les Américains

« Nous pensons que l'expert comptable a une grande valeur ajoutée pour les PME mais pour les petits professionnels, c'est moins le cas », développe le cofondateur.

Outre les experts comptables, Georges.tech concurrence directement les logiciels d'aide à la comptabilité, souvent intégrées dans des packs de bureautique. La startup créée en 2016 s'est penchée sur le cas des professions libérales pour se lancer, car elles n'ont que peu de documents comptables à produire. Avec la levée de fonds, elle effectue des travaux de recherche pour décider à quel marché elle s'attaquera ensuite : celui artisans, des sociétés immobilières ou des freelances.

Si Georges lève aujourd'hui 10 millions d'euros, ses concurrents américains sont sur la même dynamique. Pilot (58,3 millions de dollars), Botkeeper (22,7 millions de dollars) ou encore Roger.ai (7,4 millions de dollars) devraient essayer d'exporter leur service dans un futur proche. L'objectif pour Côme Fouques : s'installer en Europe avant leur arrivée.

« On pensait que s'adapter à un nouveau pays serait une grande marche mais il y a en réalité de fortes similitudes entre les différentes législations européennes », se rassure le dirigeant. La startup se lancera prochainement en Allemagne ou en Angleterre.

L'an dernier, Georges avait levé un million d'euros auprès de Kerala Ventures (Doctolib, Malt) et Fast Forward. Avec ce second tour de table, c'est Alven (Algolia, Qonto) qui entre au capital de la startup lyonnaise. L'investisseur a été conquis par la taille de la clientèle que la startup a atteint en à peine un an (de 1.000 l'an dernier à plus de 10.000 aujourd'hui), en plus d'un modèle économique à l'efficacité prouvée (mais qui n'a pas encore atteint sa masse critique d'abonnés).

George va désormais doubler ses effectifs de 30 à 65 employés d'ici la fin de l'année, puis dépasser la centaine l'an prochain. Et ce ne serait que le début pour Côme Fouques, qui ambitionne déjà : « Nous pensons participer à une révolution. Dans cinq ans, une personne sur deux utilisera un robot comptable. »