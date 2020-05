Levées de fonds : la chute s'amplifie en avril à -31% sur un an... et ce n'est pas fini

Les chiffres sont parfois trompeurs. Avec 355,36 millions d'euros levés en avril pour 37 opérations d'après nos calculs, on pourrait croire que les startups françaises résistent plutôt bien malgré une crise économique d'une ampleur historique. Car alors que la France est paralysée par le confinement, les investisseurs ont davantage financé de pépites technologiques en avril qu'en mars (355 millions d'euros contre 326), et la French Tech a continué à engendrer de grosses levées de fonds, comme en témoignent les 59 millions d'euros du champion du e-commerce Vestiaire Collective, les 50 millions de l'assurtech Alan et de la medtech Dynacure, ou encore les 40 millions de Robocath, spécialisée dans la robotique pour le secteur de la santé.

Mais sous la surface se cache une réalité moins joyeuse, et annonciatrice de mois plus sombres à venir. Car après une baisse de 16% sur un an en février et de 23% en mars, la décroissance des levées de fonds continue et s'amplifie avec une chute de 31% par rapport à avril 2019, où la French Tech avait levé 514 millions d'euros. Et cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir, estiment les experts du secteur.

