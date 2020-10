Levées de fonds : la French Tech est résiliente mais accuse le coup depuis la crise du Covid-19

Les levées de fonds de la French Tech repartiraient-elles de l'avant au troisième trimestre 2020 ? D'après les chiffres de La Tribune, les startups françaises ont levé 928 millions d'euros entre juin et septembre, ce qui représente une hausse de 8,5% par rapport au troisième trimestre 2019. Preuve de sa solidité, le capital-risque français tient bon malgré une crise sanitaire et économique d'une ampleur inédite. Il faut dire que le secteur a été particulièrement soutenu par le gouvernement dès le début du confinement, et il va en outre bénéficier d'une enveloppe de 7,1 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance.

Le nombre d'opérations a chuté de près de 20% depuis mars

La French Tech serait-elle donc "anti-fragile", comme s'en réjouit le secrétaire d'Etat à la Transition numérique, Cédric O ? Elle est assurément résiliente, mais l'analyse du nombre d'opérations menées à la fois au troisième trimestre 2020 et depuis le début de la crise, montre que non.

Ainsi, 477 opérations ont été menées sur les neuf premiers mois de 2020, contre 542 de janvier à septembre 2019, soit une baisse de 12%. Mais la prise en compte des mois de janvier et de février 2020, quand la...