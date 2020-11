French Tech : près de 700 millions d'euros levés en octobre, le verrou du "late stage" a sauté

Ynsect, startup des Hauts-de-France spécialisée dans la production de protéines alternatives pour l'alimentation animale, a signé la plus grosse levée de fonds du mois d'octobre, de 190 millions d'euros. (Crédits : CLODAGH KILCOYNE)

ANALYSE. Comme tous les mois, La Tribune sort son propre baromètre des levées de fonds de la French Tech. En octobre 2020, les startups françaises ont récolté 697 millions d'euros, soit une progression importante de 51% sur un an, pour un total de 71 opérations, stable sur un an. Ces chiffres donnent deux enseignements : le premier est qu'après avoir chuté de 19% sur un an depuis la crise du Covid-19, le nombre d'opérations repart enfin à la hausse, même si le reconfinement menace cette reprise. Le deuxième est qu'avec deux nouvelles méga-levées en octobre, le verrou du financement de "late stage" semble bel et bien avoir sauté cette année. Explications.