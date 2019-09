Levées de fonds : les startups fondées par des femmes n'ont levé que 2% du total depuis 2008

Si les femmes subissent l'écart de salaire par rapport aux hommes, les fondatrices de startups sont, elles, confrontées à des écarts sur les opportunités de financement par rapport à leurs homologues masculins. C'est le constat fait par plusieurs études, dont celle de Sista, un collectif de femmes chargé de promouvoir la mixité dans l'entrepreneuriat et qui vient de publier son premier baromètre sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeantes de startup, avec le cabinet de conseil BCG.

Doute sur leurs compétences techniques, questions orientés sur l'échec plutôt que sur le succès... Plusieurs biais affectent la décision des investisseurs. Basée sur un échantillon de 15.000 startups lancée depuis 2008, le baromètre Sista différencie, lui, les jeunes pousses en fonction du genre - homme ou femme - du fondateur ou de sa fondatrice.

2% des investissements pour les startups fondées par des femmes

Le résultat est sans appel : d'après l'étude, seules 5% des startups françaises seraient fondées par une équipe 100% féminine. De même, seulement 10% auraient une équipe fondatrice réunissant les deux sexes.

"Sans la distinction entre les startups mixtes et les startups 100% femmes, on sous-estime le problème. Les femmes qui ont cofondé leur startup avec des hommes ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les femmes dans une équipe 100% féminine", insiste Jessica Apotheker, directrice associée de BCG.

Plus précisément, les startups féminines sont moins souvent financées et lorsqu'elle le sont, les montants sont moindres, observe le collectif. En série A [la première levée de fonds en capital-risque, NDLR], les startups cofondées par des hommes et les startups mixtes lèvent près de deux fois plus que les startups féminines. C'est un problème pour ces dernières : à cause de ces levées moins volumineuses, elles peinent à atteindre une maturité suffisante pour passer à l'échelle. Depuis 2008, elle n'ont attiré que 2% du total des montants investis.

"Les écarts sont encore plus grands si l'on se concentre sur les principaux investisseurs, ceux qui émettent les plus gros tickets", ajoute la consultante.

En conséquence, aucune startup française fondée par une équipe uniquement composée de femmes n'est parvenue à lever des fonds en série C, c'est-à-dire à atteindre un troisième tour d'investissement.

"La décision de ne pas investir dans les startups fondées par des équipes de femmes est irrationnelle", tacle Valentine De Lasteyrie, membre du collectif pour la mixité entrepreunariale Sista.

Pour appuyer son propos, elle cite une autre étude menée par BCG, aux Etats-Unis. Celle-ci met en lumière que les startups co-fondées par des femmes ont un meilleur rendement. Selon le cabinet d'études, pour un dollars investi, les fonds récupéraient 0,78 centimes pour une startup féminine contre 0,32 centimes pour une startup masculine. D'où son titre : "pourquoi les startups possédées par des femmes sont un meilleur pari".

"Le comportement rationnel d'un point de vue économique est d'investir dans les startups féminines", renchérit Jessica Apothecker.

Les hommes restent entre hommes

Autre point soulevé par l'étude : lorsque les femmes s'associent à des hommes, leurs startups sont peu pénalisées par rapport à leurs homologues 100% masculines. Mais d'après les auteurs du rapport, les hommes ont moins tendance à viser la mixité que les femmes. Seulement 9% des fondateurs font partie d'équipes avec des femmes, alors que 61% des fondatrices sont dans des équipes mixtes.

"C'est le chiffre qui m'a le plus interpellé. On cofonde les startups le plus souvent avec des amis. J'appelle donc les hommes à également penser à leurs amies", commente Jessica Apothecker, du BCG.

Le manque de mixité se retrouve également du côté des investisseurs. D'après l'étude, plus de la moitié des 29 plus grands fonds d'investissement français n'a pas une seule femme dans ses équipes en tant que "partner". En tout, ces fonds n'ont en moyenne que 14% d'associées femmes.

Un guide de bonnes pratiques à l'intention des fonds

Le collectif Sista, lancé l'an dernier, espère que son action permettra d'avoir 25% de femmes parmi les fondateurs de startups, à l'horizon 2025. Pour y parvenir, l'organisme entend faire signer une charte d'engagement avec des acteurs de l'écosystème français le 24 septembre prochain. Ce texte a l'ambition de servir de boîte à outil pour les fonds d'investissement. Objectif : établir de bonnes pratiques en vue d'éviter au mieux les biais -parfois inconscients, précise le collectif-,qui interviennent dans leurs décisions.

Investisseuse dans les jeunes pousses, Valentine de Lasteyrie expérimente elle-même les bonnes pratiques qu'elle souhaite diffuser :

"Après chaque réunion avec une startup, on se pose la question du genre : aurait-on posé les mêmes questions à un homme ? Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est un premier pas."

Dans son portefeuille, la directrice d'investissement compte une majorité de startups cofondées par des femmes. Et de prodiguer un dernier conseil : "Il faut parler du genre, dans les réunions et même aux pauses cafés, pour en faire un sujet incontournable."