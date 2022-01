Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les gagnants du Grand Ouest !

Le prix 10.000 startups pour changer le monde 2022, c'est parti ! Après Marseille et Lyon la semaine dernière, le tour de France de l'innovation de La Tribune a continué sa tournée à Nantes ce jeudi 27 janvier. Le principe : couronner une startup dans chacune des six catégories Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Vingt-six startups de la région Aura sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France et le Wojo.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats, keynotes et surprises lors du Think Tech Summit, l'événement qui pense le futur du numérique, également organisé par La Tribune.

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg, Lille, Toulouse et Bordeaux. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Cédric François, le fondateur et CEO de 52 ans d'Equium. Cette deeptech nantaise apporte une rupture technologique dans le domaine de la production de chaleur et de froid grâce à la maîtrise de la thermo-acoustique, c'est-à-dire l'usage d'ondes sonores. Equium développe ainsi un moteur thermoacoustique qui vient s'intégrer dans une pompe à chaleur, avec l'ambition de devenir le nouveau standard du marché. Ce moteur permet de remplacer totalement la technologie de compression de gaz réfrigérant, qui entraîne des effets nocifs pour la planète. C'est l'aboutissement de près de 15 années de recherche et développement dans la thermo-acoustique. Les premiers marchés ciblés sont les applications du chauffage et de la climatisation pour des applications résidentielles et tertiaires.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Mahieddine Chergui, le fondateur et CEO de 41 ans de Thrasos. Cette startup bretonne permet aux industriels de l'agroalimentaire d'améliorer la sécurité de leurs aliments en minimisant leur impact environnemental. Son logiciel doté d'intelligence artificielle analyse en temps réel chaque séquence du processus de nettoyage industriel, qui est responsable de 70% des défauts de production. L'économie d'eau, d'énergie et de produits chimiques qui en découle se situe autour de 40%. Si l'ensemble de l'industrie agroalimentaire était équipée du logiciel, ce sont 6 milliards de litres d'eau par an qui seraient économisés à l'échelle mondiale.

Dans la catégorie Data & IA, le gagnant est Arthur Whaller, le CEO de 31 ans de Pennylane. La fintech de Cherbourg est la première plateforme de gestion financière et comptable conçue pour les TPE/PME et leurs experts-comptables. Celle-ci réunit à la fois un logiciel complet de production pour les comptables et un outil de gestion financière pour leurs clients. La startup accompagne 5.000 entreprises et collabore avec plusieurs centaines de cabinets d'expertise comptable.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le jury a primé Arnaud Chereau, le cofondateur et CEO de 39 ans de Wello. La startup a développé un vélo cargo équipé de panneaux solaires en toiture et modulaire, qui permet de transporter des marchandises ou des passagers (1 adulte ou 2 enfants). La gamme Wello Pick-Up se destine au déplacement des salariés, aux opérations de maintenance en milieu urbain, aux interventions et aux livraisons de centre-ville ainsi qu'à une partie de la logistique du dernier kilomètre. La startup vient également de lancer le Wello Truck, un modèle modulaire qui permet le transport de trois adultes et leurs bagages.

Dans la catégorie Santé, la lauréate est Juliette Renauld, la cofondatrice de 44 ans de Genexpath. La biotech de Rouen produit et commercialise de nouvelles générations de tests de classification de cancers (sarcomes et lymphomes pour l'instant), faisant ainsi gagner du temps au praticien et lui permettant de poser un diagnostic plus fin pour un meilleur traitement. Ces kits sont associés à un logiciel d'analyse des résultats intégrant de l'intelligence artificielle. La startup commercialise également un logiciel d'annotation de variants génétiques. L'ambition est de devenir le leader mondial des solutions de diagnostic moléculaire du cancer.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, le choix du jury s'est porté sur Régis Coat, le fondateur de 49 ans de Taxirail. La pépite bretonne a inventé un nouveau concept révolutionnaire de train léger autonome (GOA4) destiné à sauver les petites lignes de trains inter-régionales aujourd'hui à l'abandon et déficitaires. Ces « modules » autonomes peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes, se déplacent à la demande et assurent la continuité du service public à coût maîtrisé pour la collectivité. Leur implantation, en collaboration avec la SNCF, pourrait voir le jour dès 2024 dans le Grand Ouest.

