Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les gagnants de Paris et de l'Île-de-France !

Le prix 10.000 startups pour changer le monde 2022, c'est parti ! Après Marseille et Lyon la semaine dernière, puis Nantes hier, le tour de France de l'innovation de La Tribune a continué sa tournée à Paris ce vendredi 28 janvier. Le principe : couronner une startup dans chacune des six catégories Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Vingt-neuf startups de la région Île-de-France sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France et Station F.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats, keynotes et surprises lors du Think Tech Summit, l'événement qui pense le futur du numérique, également organisé par La Tribune.

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille, Toulouse et Bordeaux. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Lire aussi 9 mnPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les gagnants 2021 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Stephan Savarese, le président de 52 ans de TechnoCarbon. Cette deeptech a développé le premier matériau bas-carbone capable de remplacer l'acier et le béton armé dans une large gamme d'applications. Ce nouveau matériau dépasse les performances techniques et écologiques des matériaux les plus utilisés : acier, béton, aluminium, matières plastiques. Le cœur de sa technologie est l'alliance entre le matériau le plus ancien, la pierre, et les matériaux les plus modernes, la fibre de carbone et les fibres biosourcées. Ses technologies brevetées et résilientes permettent de construire des bâtiments, des infrastructures et des équipements plus résistants, plus légers et moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Dans la catégorie Industrie du futur, le jury a primé Amaury Cottin, le CEO de 33 ans de Spectral Transactive Memory Systems. Spectral propose une interface de transmission et de sauvegarde des savoir-faire utilisant la réalité augmentée. En milieu industriel, la réalité augmentée peut servir à guider l'opérateur pour effectuer certaines tâches. L'application logicielle permet ainsi de former et guider les techniciens industriels lors de leurs opérations de maintenance et de production et de sauvegarder les connaissances et savoir-faire acquis par les plus anciens et par l'expérience terrain.

Lire aussi 5 mnPrix 10.000 startups 2022 : découvrez les gagnants de Marseille et de sa région

Dans la catégorie Data & IA, le gagnant est Christian Vertbrugge, le cofondateur de 53 ans de GrAI Matter Labs. La startup utilise les réseaux neuronaux inspirés de la biologie pour dépasser les limites classiques des processeurs. Destinée à l'edge computing, sa puce spécialisée pour l'intelligence artificielle embarquée combine basse consommation énergétique et faible latence. Son ambition : recréer une filière de puces d'IA européenne et souveraine. Son produit se présente actuellement sous la forme d'un kit de développement composé d'une carte électronique et d'une suite logicielle. L'entreprise se concentre sur trois marchés : les caméras et capteurs intelligents, la navigation autonome et la robotique industrielle.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le jury a primé Arbia Smiti, la CEO de 32 ans de Rosaly. La startup est une fintech à impact social qui propose aux entreprises de déployer automatiquement la paie à la demande pour ses salariés, qui peuvent bénéficier à tout moment dans le mois d'un acompte sur le salaire déjà gagné, dans la limite de 50% du salaire total. L'entreprise met aussi en place un dispositif d'éducation financière et ambitionne à terme de proposer des services financiers supplémentaires aux salariés pour améliorer leur gestion des fins de mois difficiles.

Lire aussi 5 mnPrix 10.000 startups 2022 : découvrez les gagnants de Lyon et sa région

Dans la catégorie Santé, le choix du jury s'est porté sur Maël Leberre, le CEO de 40 ans de BforCure. Cette biotech de 50 salariés est spécialisée dans les tests syndromiques ultra-rapides de moins de 15 minutes. Son dispositif mobile et connecté baptisé Chronos embarque une technologie propriétaire qui permet de réaliser des tests de détection d'agents pathogènes dans des échantillons médicaux, vétérinaires, environnementaux ou industriels, pour diagnostiquer très rapidement tout type de maladie, dont le Covid-19 avec sa nouvelle génération de tests RT-PCR en moins de 15 minutes contre 24h environ actuellement.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, la lauréate est Katia Kuseke, la cofondatrice de 40 ans de Fresh Afrika. Cette startup parisienne construit des filières durables et responsables de produits tropicaux (fruits, légumes & épices) en Afrique Subsaharienne. Son objectif : sourcer de manière juste et équitable, dans de petites exploitations enclavées, des produits premiums, traçés de la graine à l'assiette. Et les acheminer via uune chaîne logistique de l'ultrafrais entre le Nord et le Sud.