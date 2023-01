Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants de Marseille et sa région

Tech for Future 2023, c'est parti ! Le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a entamé ce jeudi 19 janvier à Marseille son tour de France des innovations de demain, ponctué de débats sur les enjeux les plus brûlants de l'écosystème.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 25 pépites de la région Sud sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et La Plateforme, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette année : The Big Reset, entre crise et renaissance pour la tech française et européenne.

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Damien Sabatier, le CEO et cofondateur de 42 ans de BioMiMetiC. Cette pépite de Marseille valorise les coproduits et les déchets de l'industrie agroalimentaire par bioconversion avec des insectes. Son procédé breveté d'entomo-conversion utilise la mouche soldat noire pour transformer ces biodéchets en produits pour nourrir les sols et les animaux, dans une démarche d'économie circulaire. La startup cherche à lever 20 millions d'euros.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Arthur Leroux, le Pdg de 37 ans d'Enogia. Son innovation de rupture permet, grâce à des turbines innovantes, de produire de l'électricité décarbonée à partir des rejets de chaleur des industriels dégagés dans l'atmosphère.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Jean-François Guiderdoni, le CEO de 51 ans d'Acwa Robotics. Située à Aix-en-Provence, cette pépite a mis au point un robot qui cartographie et inspecte les canalisations d'eau potable, sans interruption du service de distribution d'eau. La startup créée ainsi un jumeau numérique du réseau d'eau et permet d'anticiper et de cibler les opérations de maintenance, permettant in fine un gain économique et surtout écologique dans la gestion de l'eau.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le gagnant est Gabriel Guiral, le le CEO de 30 ans de Prozon. Cet « Amazon des professionnels » est une marketplace qui permet aux professionnels de trouver facilement les fournitures dont ils ont besoin. Contrairement à Amazon, où il y a parfois plusieurs pages de références pour un même produit. Prozon ne propose qu'une seule référence par produit, avec une description complète des caractéristiques du produit, écrite par un employé. Lors de l'achat, Prozon s'occupe de distribuer l'une des nombreuses marques qui propose ce produit, ce qui lui permet de privilégier des produits de qualité à des prix bas. 70% de son catalogue est aujourd'hui composé de produits fabriqués en France.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Inès Ben Amor, la CEO et cofondatrice de 24 ans de Luna. Cette pépite marseillaise a développé le premier test d'aide au diagnostic de l'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes dans le monde et qui reste mal et très tardivement diagnostiquée : en moyenne, il faut sept ans à une femme, en France, pour obtenir le diagnostic. La solution de Luna, certifiée dispositif médical, divise par dix de délai de diagnostic, 7 mois, grâce à un test disponible sur une application mobile, fruit de plusieurs années de recherche et développement avec des médecins spécialistes mondiaux de l'endométriose.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, le vainqueur est Christian Pineau, le CEO et cofondateur de 63 ans de Maca Carcopter. La pépite d'Aix-en-Provence développe la première voiture de course volante à hydrogène, recyclable à hauteur de 85%. Le but : remplacer, à terme, les voitures de course par des modèles à hydrogène, et licencier sa technologie exclusive -les cofondateurs viennent d'Airbus- pour fabriquer les voitures à hydrogène du futur. de prototype doit être présenté en 2023.