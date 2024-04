Prix Tech for Future 2024 : Foil & Co ramène en France l'industrie du foil et l'exporte partout dans le monde

Réindustrialiser en France une production essentiellement localisée en Asie, et rayonner dans le monde entier : telle est la prouesse de Foil and Co, qui surfe sur un segment de marché particulièrement dynamique. Depuis sa création en 2016, la PME finistérienne s'est hissée au rang de premier fabricant européen d'hydrofoils. Elle conçoit et fabrique des pièces composites en carbone pré-imprégné pour les loisirs nautiques au sens large, mais la glisse est devenue son domaine de prédilection. Sous ses marques AFS et AHD, elle vend des foils, des planches, des wings ainsi que des flotteurs haut de gamme.

Sa marque de fabrique pour se distinguer de la concurrence, française et internationale ? Concevoir des foils plus respectueux de l'environnement en relocalisant la production industrielle de ces pièces nautiques et en produisant plus vite.

Lire aussiTech for Future : La Tribune révèle les 10 startups de l'année 2024

Fabrication globalisée de pièces en carbone, objectif zéro déchet

« La capacité des hydrofoils d'utiliser la moindre énergie, y compris sur un lac ou un bout de rivière, rend la pratique du wing foil accessible aux fans de glisse. Notre objectif est de produire près des consommateurs, la plupart sont en Europe. 60% de ce que l'on vend est aujourd'hui fabriqué à Pencran, on vise les 80% du chiffre d'affaires en 2025 » anticipe Tanguy Le Bihan, fondateur et président de Foil and Co.

En croissance de 25% en 2023, après un triplement de son volume d'affaires entre 2020 et 2021, l'entreprise a terminé l'an passé à 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires et vise les 5 millions d'euros en 2024. Pour répondre à la demande et mettre des produits sur le marché en amont des tendances, Foil and Co a mis en place un modèle industriel fondé sur un processus globalisé de production de pièces en carbone.

« Dans notre usine 4.0 de Pencran, les phases de R&D sont accélérées grâce à un bureau d'études intégré, à des process innovants et à l'utilisation de machines à commande. Du design à la production, l'optimisation par l'IA des tâches à faible valeur ajoutée et la diminution de l'impact de la main d'œuvre nous permettent de rester concurrentiels face aux offres étrangères. Tout en développant des produits performants et situés dans le haut de gamme accessible, nous pouvons sortir un nouveau produit en trois mois contre douze pour nos concurrents. Toutes ces tâches s'effectuent dans une démarche de développement durable » ajoute le dirigeant, architecte naval de profession et ancien collaborateur de Beneteau.

Pour fabriquer ses pièces en composites, l'entreprise, qui s'intéresse en parallèle aux matériaux bio-sourcés et réellement recyclables (lin, chanvre, résine bio-sourcées), s'approvisionne en Europe (France, Suisse, Autriche), optimise ses consommations d'eau et d'énergie et tend vers une production zéro déchet.

Offensive internationale et levée de fonds

Chaque année, Foil and Co fabrique 3.000 foils et sort plusieurs produits phares. La vente des articles dédiés à la glisse sous la marque AFS représente les deux tiers de son chiffre d'affaires auquel s'ajoute une petite activité de diversification et de sous-traitance de pièces en composites pour des marchés annexes du nautisme (appendices de bateaux, accastillage). « Le marché du bateau à foil devrait atteindre 30 milliards d'euros en 2030. Demain, Foil and Co doit pouvoir élargir son savoir-faire sur les foils au-delà de la petite glisse et vers des bateaux plus importants » ambitionne Tanguy Le Bihan.

Dans cette optique, l'entreprise de 42 personnes mène l'offensive à l'international depuis un an et demi, en Europe mais également aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« La France est notre plus gros marché, car le nautisme y est un marché de pointe. Mais nous sommes passés de 12% à 30% de chiffre d'affaires à l'export, et allons continuer à augmenter nos parts de marché pour atteindre 70-75%. Chaque année, nous ciblons un pays, en 2024 l'accent est mis sur l'Allemagne, plus gros importateur de produits norvégiens. »

Afin de financer ses futurs développements, Foil and Co a lancé en début d'année une levée de fonds visant à réunir 2,5 millions d'euros. À l'horizon 2026, la PME table sur un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros pour 88 collaborateurs. À la pointe bretonne, les recrutements de techniciens composite s'avèrent cependant complexes : les talents repérés filent souvent chez Airbus.

Lire aussiPrix Tech for Future 2024 : Algama créé des œufs à partir de microalgues pour mieux nourrir la planète

--------------------

« Tech for Future » est le plus grand concours de startups de France. Organisé par les rédactions de La Tribune, il est soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire), Foil & Co gagne le prix International de Tech for Future 2024.