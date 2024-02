Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année du Grand Ouest (Nantes, Rennes...)

Quelles sont les meilleures innovations de la French Tech en 2024 ? Pour le découvrir, La Tribune réunit les meilleurs experts et parcourt la France à la recherche des startups qui répondront aux grands défis économiques, sociétaux et climatiques de la décennie à venir.

A la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires, un portrait dans La Tribune, la possibilité de passer sur BFM Business, un an d'abonnement à France Digitale, un accès gratuit au France Digitale Day, et le prestige d'un prix national soutenu par l'ensemble de l'écosystème tech, qui a découvert depuis 12 ans de nombreuses pépites devenues des champions à l'image de Doctolib, Dataiku, Exotec, Leetchi ou ManoMano, entre autres.

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi jeudi 8 février à Nantes son tour de France des innovations de demain. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Au total, 26 startups des régions Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Centre-Val de Loire sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires : la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et Le Palace, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19 heures, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix - un par catégorie -, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Amira Cheniour, la cofondatrice et CEO de 36 ans de Seabex. Cette agritech orléanaise propose une solution d'irrigation de précision sans capteurs, pilotée par l'IA , qui fournit aux agriculteurs des recommandations à l'irrigation pour une croissance optimale des cultures, tout en économisant 40% d'eau et améliorant le rendement de 35%. Portés par l'IA et une multitude de sources de données sur les cultures couvrant plus de 140 variétés, Seabex peut fournir des informations en temps réel, entièrement personnalisées, sur l'irrigation, sans imposer aux agriculteurs les frais associés à l'installation de capteurs.

Dans la catégorie Industrie, le vainqueur est Tanguy Le Bihan, le fondateur et président de 48 ans de Foil and Co. Premier producteur européen d'hydrofoils, la startup développe, conçoit et fabrique dans sa propre usine 4.0 des pièces en carbone préimprégné pour la fabrication de foils respectueux de l'environnement, avec l'objectif de réindustrialiser la production des pièces nautiques, produites à 95% en Asie.

Dans la catégorie Data & IA, la championne du jury est Emilie Thebault, la fondatrice et PDG de 41 ans de SerendpTech. Cette pépite d'Orléans a développé une innovation de rupture dans la vérification d'identité sur mobile en moins de 30 secondes, grâce à sa technologie de lecture des puces de tous les passeports du monde, des cartes d'identité européennes et des titres de séjour. Son ambition : lutter contre l'usurpation d'identité à l'échelle mondiale.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la lauréate est Claire Bretton, la cofondatrice et PDG de 44 ans de Underdog. Cette société à mission nantaise est spécialisée dans le reconditionnement dans son usine, et la vente d'électroménager de seconde main. Sa mission : réutiliser une partie des 10 millions de gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, cave à vin...) jetés chaque année en France, soit en les remettant en l'état, soit en revendant les pièces détachées. Ses produits sont venus 30% moins chers que le neuf et garantis 2 ans.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Juliette Renauld, la cofondatrice et directrice générale de 46 ans de Genexpath. Cette biotech de Rouen produit et commercialise de nouvelles générations de tests de diagnostic de cancers (sarcomes et lymphomes), à la fois beaucoup plus rapides (en moins de deux jours) et moins chers, faisant gagner du temps au praticien et lui permettant de poser un diagnostic plus fin pour un traitement plus efficace et plus rapide.

Et enfin, dans la catégorie Start, le gagnant est Nicolas Turpault, le cofondateur rennais de 29 ans de Sonaide. Suite à ses recherches de thèse, l'entrepreneur a développé une intelligence artificielle capable de détecter les sons ambiants comme les appels à l'aide, les chutes, et bientôt tous les bruits indiquant une situation de détresse. Cette technologie est intégrée dans un boîtier mural qui se branche sur une prise électrique, pour les personnes âgées et dépendantes.

