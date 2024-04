Quand la visio repeuple les déserts médicaux

La télémédecine est-elle le remède aux déserts médicaux ? Sans être la solution miracle, elle peut favoriser l'accès à un médecin pour les 30% de la population habitant dans des zones en tension. Après une explosion pendant la crise du Covid, les téléconsultations se sont stabilisées depuis à environ 1,2 million par mois, soit 4% de l'ensemble des consultations.

« Les études montrent qu'un diagnostic peut être posé dans 70% des cas sur la base de l'interrogatoire (ou anamnèse) du patient, explique Olivier Babinet, expert en santé numérique. Avec l'entretien et les dispositifs médicaux connectés qui permettent de mesurer les constantes à distance, la consultation en présentiel, parfois éprouvante pour le patient, peut être évitée. Toutefois, en cas de besoin d'un examen clinique, la téléconsultation montre ses limites ».

La télémédecine englobe également la téléexpertise et la télésurveillance. La première permet à un praticien de solliciter l'avis d'un spécialiste, et la seconde d'assurer un suivi à distance.

« Malgré l'engouement pour la télésanté pendant la pandémie de Covid-19, son déploiement bute contre des contraintes réglementaires. L'idéal est de la combiner avec des consultations en présentiel, surtout pour les maladies chroniques. La situation est d'autant plus critique que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant », poursuit Olivier Babinet. Parmi ces contraintes, la territorialité : le praticien téléconsultant doit se situer à proximité du domicile du patient. Une orientation du médecin traitant est également requise. Mais des exceptions à ces règles sont prévues. Par ailleurs, la consultation face caméra ne doit pas dépasser 20% de l'activité totale du professionnel de santé. Les négociations entre les syndicats et l'Assurance maladie pourraient toutefois relever ce seuil, en particulier pour les psychiatres.

Des plateformes appuyées sur les pharmacies

Les plateformes (comme Medadom, Livi ou Qare), désormais soumises à un agrément du ministère de la Santé, réalisent 30% du total des téléconsultations. Medadom propose une application (web et mobile) ainsi que des cabines, bornes et consoles. « Dès le départ, nous avons choisi de nous déployer dans les pharmacies, un environnement de soin avec un professionnel de santé en mesure d'accompagner le patient lors de son colloque singulier avec le médecin », avance Elie-Dan Mimouni, cofondateur de la startup. En tout, 4 300 officines sont équipées de ses dispositifs. « Le pilotage des objets connectés par le pharmacien permet un meilleur diagnostic du médecin. Il y une vraie complémentarité pour un meilleur service rendu au patient. C'est aussi une innovation », ajoute Nathaniel Bern, également cofondateur de Medadom. Et dans les zones tendues, les pharmacies restent souvent le dernier lieu dédié à la santé.

Un élu en colère contre l'ARS

Après le départ à la retraite des deux derniers praticiens de sa commune, le maire de Laigneville (Oise), Christophe Dietrich, a ouvert un cabinet de télémédecine en 2018. La structure s'appuie sur un chariot médical (comprenant échographe, électrocardiogramme, stéthoscope, etc), manipulé par quatre infirmières. « Les habitants les plus rétifs au départ, les personnes âgées ou avec des pathologies multiples et complexes, ont été les premiers à venir, car ils faisaient confiance aux infirmières locales. Aujourd'hui, notre cabinet suit 2.000 patients », rapporte l'édile.

Le coût annuel de 80.000 euros est intégralement assumé par la municipalité, faute de remboursement par l'Assurance maladie. Le maire dénonce un blocage de l'Agence régionale de santé à ce propos. Or pour celle-ci, « l'organisation mise en place ne répond pas aux critères de la convention nationale passée entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie ». La fameuse condition de territorialité n'est, en effet, pas respectée. « Mais des médecins sur le territoire, on n'en a pas ! » rétorque Christophe Dietrich, très remonté contre l'établissement public. É. G.