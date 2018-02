Startups : comment le français Tinyclues compte changer le marketing grâce à l'IA

L'intelligence artificielle rebat les cartes dans tous les secteurs, et celui du marketing n'y échappe pas. Dans ce domaine, les solutions technologiques sont déjà nombreuses pour mieux cibler les clients, comprendre leurs habitudes et anticiper leurs désirs d'achats afin de personnaliser le marketing. Ce qui n'empêche pas les marques de "cibler dans le vide" avec des newsletters très peu ouvertes, ou encore de créer des campagnes avec des réflexes du passé, comme les marketing pensé pour la fameuse "ménagère de moins de 50 ans".

L'intelligence artificielle pourrait combler cette faille, estime David Bessis, le fondateur et Pdg de la startup parisienne Tinyclues. L'entrepreneur vient de boucler une Série B (2è levée de fonds institutionnelle) de 18 millions de dollars (14,6 millions d'euros) auprès du fonds international basé à Stockholm EQT Ventures. Ses investisseurs historiques, les français Alven Capital, ISAI et Elaia Partners, ont également remis au pot pour aider l'entreprise à se déployer à l'international.

Pour repenser le marketing à l'heure de l'intelligence artificielle, Tinyclues (qui signifie "petits indices" en français) mise sur le "deep learning", l'apprentissage profond et en continu sur la base d'un énorme volume de données.

"Seulement une petite fraction des clients, 1% environ, vont visiter votre site et vous fournir des indications d'achats claires. Les solutions actuelles de ciblage et de remarketing sont très efficaces sur cette cible, ou pour adresser ceux qui ont déjà acheté. Notre différence est de savoir traiter les autres 99%, les consommateurs qui n'ont pas acheté, qui le veulent mais qui ne vous l'ont pas encore dit. Le cycle de l'achat ne commence pas sur votre site, sur Google ou sur les comparatifs de prix. Nous créons l'intelligence des campagnes marketing", explique David Bessis.

Les algorithmes -propriétaires- développés par le mathématicien de formation depuis 2013 permettent à Tinyclues de "capter les signaux implicites" contenus dans les données anonymisées des internautes. Les marketeurs peuvent ainsi identifier les futurs acheteurs pour tout produit ou service mis en avant dans une campagne, ce qui leur permet de créer rapidement des offres pertinentes destinées à des audiences réellement intéressées.

La startup revendique plus de 80 clients grands comptes, dont Air France, Cdiscount, Club Med, Fnac Darty, Lacoste, Arcadia, OUI.sncf ou Vente-privee.com. En moyenne, l'outil de Tinyclues -un logiciel commercialisé en SaaS- a permis d'augmenter de 49% le chiffre d'affaires de leurs campagnes marketing.

"La solution Tinyclues change la donne, mais pas seulement pour les campagnes marketing : elle promet de révolutionner une chaîne de valeur bien plus large incluant notamment le category management, le merchandising et la relation client. Avec son expertise unique en Deep AI et une équipe de classe internationale, Tinyclues est en train de transformer un marché mondial de plusieurs milliards de dollars", estime Alastair Mitchell, associé et conseiller en investissements chez EQT Ventures.