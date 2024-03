Tech for Future : La Tribune débat des enjeux de la tech européenne au Grand Rex jeudi 28 mars

« Tech européenne, enfin le temps du réveil ? » Tel est le thème de l'édition 2024 de Tech for Future, le grand événement tech de La Tribune, piloté par la Rédaction. Média de référence sur le numérique et l'innovation, La Tribune donne rendez-vous à ses lecteurs et abonnés jeudi 28 mars, au Grand Rex de Paris, de 14h à 21h. Au programme : des débats de haut niveau, conçus et animés par la rédaction, et des interviews exclusives de personnalités incontournables du monde de la tech, notamment Thierry Breton (commissaire européen), Marina Ferrari (secrétaire d'Etat au Numérique), Clara Chappaz (Mission French Tech), Asma Mhalla (politologue experte en géopolitique de la tech), Max Schrems (avocat et activiste autrichien), Frédéric Trinel (fondateur de la licorne EvoVadis), Benoît Coeuré (président de l'Autorité de la Concurrence) ou encore Fred Mazella (fondateur de BlaBlaCar), entre autres.

L'objectif : prendre du recul sur les conséquences de la révolution du numérique sur nos vies, nos économies, nos sociétés, et les grands équilibres géopolitiques. Révolution de l'intelligence artificielle générative et ses conséquences sur l'économie, la société et l'emploi ; enjeux de souveraineté et d'indépendance technologique européenne ; financement de l'innovation et des startups de la French Tech ; IA et climat ; efficacité et manques de la stratégie européenne et des nouvelles régulations ; seront certains des grands thèmes abordés lors de cette journée exceptionnelle.

Pour s'inscrire, c'est ici : Tech for Future 2024.

Le programme

14h - Comment la technologie nous transforme en soldats

Interview exclusive d'Asma Mhalla, politologue spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech, elle est l'auteure de Technopolitique paru aux éditions du Seuil en février 2024.

14h20 - Quel réarmement numérique pour l'Europe ?

Débat avec Patrick PEREZ, CEO de Kyutai ; Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de Seine-Maritime, spécialiste du numérique ; Arno PONS, Délégué général Think Tank de Digital New Deal.

14h50 - L'IA va -t-elle sauver l'humanité ou causer la fin du monde ?

Interview exclusive de Giada PISTILLI, Principal Ethicist de Hugging Face, sur les idéologies derrière la technologie.

15h05 - Intégrer l'IA dans les entreprises, le grand défi de 2024

Débat avec Laurent DAUDET, Co-CEO et cofondateur de Light On ; Béatrice KOSOWSKI, Présidente d'IBM France ; et Rédouane BELLEFQIH, Managing Partner (CEO) of Deloitte Consulting France, Member of Deloitte France Executive Committee, Board member of Deloitte Africa.

15h30 - Max Schrems, l'homme qui fait trembler les Gafam

Interview exclusive avec l'avocat autrichien, fondateur de l'ONG None of Your Business, dont les plaintes auprès de la Cour de Justice européenne ont permis d'annuler en 2015 et 2020 les accords UE-USA sur les transferts de données, et qui repart au combat en 2024.

15h45 - IA, cloud : quelle souveraineté numérique européenne ?

Avec Anne BOUVEROT, Co-présidente du Comité interministériel sur l'IA ; Philippe LATOMBE, Député MODEM de la 1ère circonscription de Vendée, spécialiste du numérique ; et Jean-Noël de GALZAIN, Fondateur & Président d'Hexatrust, Fondateur & Président de Wallix.

16h10 - Les grands chantiers de Marina Ferrari

Entretien exclusif avec la nouvelle secrétaire d'Etat au Numérique

16h30 - Financement : la Bourse est-elle toujours l'horizon des startups ?

Avec Charlotte CORBAZ, Directrice adjointe du Pôle Large Venture de Bpifrance ; Vincent LE SANN, Deputy CEO, Head of Equity Capital Market at Portzamparc BNP Paribas group ; Paul MIDY, Député REN de la 5ème circonscription de l'Essonne ; et Frédéric TRINEL, Co-Founder & Co-CEO de la licorne EcoVadis.

17h - IA et climat, le combo gagnant ?

Débat avec Vincent SCIANDRA, Président-directeur général de Metron ; Sylvie JEHANNO, Présidente-directrice générale de Dalkia ; et Clara CHAPPAZ, Directrice de la Mission French Tech.

17h25 - Thierry Breton face à son bilan

Interview exclusive du Commissaire européen au Marché Intérieur.

17h45 - La régulation sur le grill : l'heure de vérité pour l'Europe

Débat avec Gilles BABINET, Président du Conseil national du numérique ; Joëlle TOLEDANO, Professeure Émérite, associée à la Chaire Gouvernance et Régulation ; Bertrand DU MARAIS, Commissaire à la CNIL, membre du Conseil d'État ; et Benoît CŒURÉ, Président de l'Autorité de la concurrence.

18h15 - IA, désinformation : comment sauver nos démocraties ?

Débat avec Anne ALOMBERT, Chercheure, maître de conférences en philosophie française contemporaine à l'Université Paris 8 ; David COLON, Historien, professeur à Science Po Paris, auteur de "La guerre de l'information" ; et Paola TUBARO, Directrice de recherche au CNRS, participante au AI4TRUST.

18h35 - Quels talents faut-il pour profiter de la révolution de l'IA ?

Débat avec Marie EVEN, Directrice générale adjointe de Cdiscount ; Sarah COHEN BOULAKIA, Professeur à l' Université Paris-Saclay, Directrice adjointe de l'Institut DATAIA en charge des formations IA et co-porteuse du projet AMI CMA SaclAI-School ; et Vincent LECERF, Directeur des ressources humaines de Orange.

19h - L'IA, un tsunami demain pour l'emploi et le travail ?

Interview exclusive de Yann Ferguson, Sociologue de renommée mondiale sur l'IA, et Directeur scientifique du Labor IA.

