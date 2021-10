Google fait une nouvelle concession pour les éditeurs d'applications mobiles

C'est une nouvelle détente censée calmer la fronde des éditeurs d'applications mobile face à Google. Surtout, alors que Google vient d'écoper d'une amende de 4,34 milliards d'euros auprès de la justice européenne, le géant américain est contraint de plier face aux accusations d'abus de position dominante. Aussi, dorénavant, les développeurs d'applis sur abonnement (méditation, rencontres, fitness...) ne payeront plus que 15% de leurs recettes à Google, a annoncé la firme jeudi. Auparavant, ils devaient attendre la deuxième année pour descendre à 15%, au lieu des 30% standard dans l'industrie.

Il s'agit d'une seconde concession, après un premier abaissement à 15% annoncé au printemps dernier, pour les développeurs qui généreraient des revenus annuels inférieurs à un million de dollars.

Surtout, alors qu'il domine le marché des applications mobiles - dont les revenus générés ont atteint 65 milliards de dollars au premier semestre, selon Sensor Tower - Google emboîte le pas à son homologue Apple dans le duopole qu'ils forment sur ce marché. Face aux mêmes accusations de captation de la valeur créée par les développeurs d'application qui sont contraint de passer au péage de l'App Store ou du Google Play Store, Apple a finalement permis cet été un autre système de paiement.

Jusqu'ici les éditeurs dénonçaient une relation déséquilibrée : "les non-renouvellements d'une année sur l'autre font qu'il est difficile pour les applications sur abonnement de bénéficier de ce taux réduit", a expliqué Sameer Samat, un vice-président d'Android, dans un communiqué.

Les services de lecture (ebooks) et de musique à la demande vont aussi voir leurs commissions descendre jusqu'à 10%.

Le duopole mis en accusation

Pour Google et Apple, l'étau se resserre. D'un côté, l'Union européenne doit présenter Digital Markets Act et ses nouvelles règles commerciales au premier semestre 2022. De l'autre, aux Etats-Unis, c'est désormais Lina Khan, une figure de l'antitrust, qui dirige la Federal Trade Commission (FTC).

Les deux géants s'arrogent la majeure partie du marché. Selon les chiffres préliminaires de Sensor Tower, 41,5 milliards de dollars ont été dépensés sur l'App Store d'Apple et 23,4 milliards de dollars sur Google Play entre janvier et juin, soit un quart de plus qu'au premier semestre 2020.

A contrario, les deux géants américains font régulièrement valoir que les commissions, payées par une minorité d'applis payantes, servent à assurer que leurs plateformes fonctionnent correctement, de la protection des données privées à la sécurité des systèmes de paiement.

Apple est particulièrement visé par les accusations de monopole, car l'App Store, son magasin d'applications, est incontournable. Sous Android, les développeurs peuvent proposer leurs applis en téléchargement ailleurs que sur le Play Store de Google.

En septembre, une juge américaine a ordonné à Apple de desserrer son emprise sur les moyens de paiement au sein des applications, tout en déclarant que le fabricant de l'iPhone n'exerçait pas de monopole.

(Avec AFP)

