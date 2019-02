Grogne chez Microsoft : les employés ne veulent pas "créer des armes"

Gronde dans les rangs de Microsoft... Dans une tribune publiée vendredi 22 février par Microsoft Workers 4 Good (organisation d'employés soucieux de l'éthique au sein du groupe), des salariés exigent l'abandon d'un projet pour le compte de l'armée américaine. En novembre 2018, la firme de Redmond a remporté un appel d'offre de 479 millions de dollars pour développer 100.000 HoloLens, casques de réalité augmentée, dédiés au combat. Le but : permettre aux soldats de développer leur faculté de tuer plus rapidement sur le terrain.

Dans le cadre de ce programme, baptisé "système intégré de vision augmentée" (IVAS), le département américain de la Défense a posé son cahier des charges. Il souhaite que le casque HoloLens soit doté d'une vision nocturne et thermique, puisse mesurer les signes vitaux (respiration, tension des muscles)... Tout en protégeant l'ouïe des soldats et en pouvant servir d'aide au diagnostic en cas de blessure. Autant d'éléments qui sont incompatibles avec l'éthique de Microsoft, selon certains employés. "Jamais Microsoft n'avait dépassé la limite du développement d'arme", arguent les auteurs de la lettre.

"Nous refusons de créer de la technologie destinée à la guerre et l'oppression. Nous n'avons pas signé pour développer des armes, et nous demandons d'avoir un mot à dire sur la façon dont notre travail est utilisé" - Microsoft Workers 4 Good

Les signataires de la tribune demandent l'arrêt de tout développement d'arme technologique, la création et publication d'une charte éthique quant à l'usage de leurs technologies, ainsi que la constitution d'un conseil d'éthique indépendant pour s'assurer de son application.

"Il y a de nombreux ingénieurs qui ont contribué à HoloLens avant que ce contrat n'existe, en croyant qu'il serait utilisé pour aider architectes et ingénieurs à construire des bâtiments et des voitures", argumente la tribune.

Lancé en 2014, ce casque se destinait initialement au grand public ou à des applications professionnelles. Mais Microsoft, qui n'a vendu que 50.000 exemplaires depuis sa sortie, voit avec ce contrat l'occasion de doper ses ventes. L'armée américaine souhaiterait 2.500 modèles, rien que pour cette année, selon Bloomberg.

Cette nouvelle contestation des employés de Microsoft fait écho à l'opposition qu'ils avaient déjà formulée l'année dernière, face au projet JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) cloud project. Cette initiative du gouvernement Trump vise à refaire l'infrastructure informatique du département de la Défense, du Pentagone jusqu'aux bureaux de terrain. Représentant du département de la défense, l'officier John H. Gibson avait levé les doutes sur l'objectif du programme : "Nous devons être très francs. Ce programme consiste vraiment à améliorer la capacité à tuer de notre département."

A la clé : un appel d'offre avec un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans. Parmi les favoris pour décrocher le gros lot, figurent les spécialistes du cloud Amazon Web Services et Microsoft Azure, alors que Google a jeté l'éponge. Le moteur de recherche, qui a publié une charte éthique en juin dernier, avait alors justifié qu'il ne pouvait "pas s'assurer que sa mise en place s'alignerait avec leur principes en termes d'IA".

L'enveloppe du JEDI ne sera pas attribuée avant avril 2019, mais les salariés de Microsoft avaient publié dès octobre une lettre intitulée "Microsoft, ne fait pas d'enchères sur le projet militaire américain JEDI". Les employés du géant d'informatique souhaitaient que le conseil d'éthique sur l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft se penche sur la question, puisque les services de Microsoft Azure "font partie des technologies intelligentes de pointe".

"Si Microsoft est tenu responsable pour ses produits et services, nous avons besoin de lignes de conduite éthiques et d'une vraie responsabilité quant à la façon dont nous déterminons quels usages de notre technologie sont acceptables, et lesquels sont hors de question." - Employés de Microsoft