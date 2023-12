Le colosse chinois TikTok monte en puissance dans le e-commerce indonésien

Nouvelle montée en puissance du champion chinois TikTok en Asie. Ce lundi, le réseau social a annoncé qu'il allait investir 1,5 milliard de dollars dans le groupe GoTo, pour reprendre son activité de commerce en ligne en Indonésie.

« TikTok s'est engagé à investir plus de 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) dans l'entité élargie, afin de fournir le financement futur requis par l'entreprise, sans dilution supplémentaire pour GoTo », ont indiqué les entreprises dans un communiqué.

Propriété de l'entreprise chinois de la tech ByteDance, TikTok avait fermé en octobre sa boutique en ligne en Indonésie, l'un de ses plus grands marchés, pour se soumettre à une modification du cadre réglementaire interdisant aux réseaux sociaux de proposer des transactions en ligne. Objectif, protéger des millions de petits commerces, selon les autorités indonésiennes.

« Transformer » le commerce en ligne indonésien

Dans le cadre de cet accord, TikTok Shop va fusionner avec Tokopedia, propriété de GoTo. Ainsi, TikTok détiendra une participation majoritaire dans cette entité. Selon les termes de l'accord, TikTok va acquérir 75,01% des actions de Tokopedia pour 840 millions de dollars. Cet accord lui permet de prendre une participation majoritaire dans la plateforme de commerce électronique, qui exploitera les fonctionnalités d'achat de son application, et consentira des investissements supplémentaires dans l'entreprise.

« TikTok, Tokopedia et GoTo transformeront le secteur indonésien du commerce électronique, créant des millions de nouvelles opportunités d'emploi au cours des cinq prochaines années », selon le communiqué. Ce partenariat stratégique « débutera par une période pilote menée en étroite consultation et sous la supervision des régulateurs concernés », a ajouté GoTo, précisant qu'il prévoyait que l'accord soit conclu en 2024.

Une fois l'opération achevée, Tokopedia pourrait recevoir 1 milliard de dollars supplémentaire de TikTok destiné à être utilisé pour des besoins futurs en fond de roulement, a précisé GoTo. Une première campagne dans le cadre de ce partenariat sur TikTok et Tokopedia doit être lancée mardi, coïncidant avec la journée nationale indonésienne du shopping en ligne.

Marché porteur

Le marché indonésien du commerce électronique est dominé par des plateformes, telles que Tokopedia, Shopee et Lazada. TikTok Shop a toutefois gagné une part de marché importante depuis son lancement en 2021. Avec 125 millions d'utilisateurs, l'Indonésie est le deuxième marché mondial de TikTok après les Etats-Unis, selon des chiffres de l'entreprise.

Pour Tauhid Ahmad, directeur exécutif de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, basé à Jakarta, « l'entrée de TikTok rendra la concurrence entre les acteurs du commerce électronique encore plus forte ». L'expert a également souligné qu'il était plus facile pour TikTok d'investir dans l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique d'Indonésie plutôt que de créer sa propre plateforme.

« In fine, les consommateurs auront de meilleurs choix », a-t-il ajouté, estimant que cette plus grande concurrence entre acteurs serait bénéfique aux clients finaux.

Une loi indonésienne qui encadre les réseaux sociaux

Dans le cadre de la nouvelle réglementation indonésienne, les opérateurs de réseaux sociaux ne peuvent pas effectuer de transactions directes. Elles sont uniquement autorisées à promouvoir des produits sur leurs plateformes en Indonésie, le premier pays de la région à agir contre la popularité croissante de TikTok en tant que site de commerce électronique.

L'adoption de cette réglementation en octobre a constitué un nouveau revers pour l'application vidéo TikTok qui a fait l'objet d'un examen minutieux aux Etats-Unis et dans d'autres pays ces derniers mois en raison de la sécurité des données des utilisateurs et des liens présumés de l'entreprise avec Pékin.

TikTok a perdu un quart de sa valorisation en 2023

Malgré une solide dynamique d'expansion, ByteDance, maison-mère de TikTok, a vu en 2023 sa valorisation d'entreprise reculer d'environ un quart sur un an. Début octobre, la firme, non cotée en Bourse, a proposé de racheter les actions de ses employés en dehors des États-Unis au prix de 160 dollars l'unité.

Le prix par unité d'action restreinte s'est révélé conforme à l'offre faite aux employés américains actuels et anciens en octobre dernier, selon un rapport de l'agence de presse Reuters, qui indiquait que la société cherchait à acheter au moins 300 millions de dollars d'actions à 160 dollars l'unité.

Selon Reuters, ce prix valorise l'entreprise à 223,5 milliards de dollars, soit environ 26% de moins que l'évaluation faite un an plus tôt. L'année dernière, l'entreprise ByteDance a été évaluée à 300 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de rachat proposé à ses employés non américains. En France, le réseau social s'est taillé un succès fulgurant en à peine cinq ans, avec 1,7 milliard d'utilisateurs actifs par mois, dont 15 millions en France.

L'algorithme de TikTok en cause dans une affaire de suicide Un algorithme peut-il tuer ? C'est la question que posent les parents de Marie, 15 ans, qui s'est suicidée en septembre 2021 à Cassis, à la justice française. Dans une plainte déposée en septembre dernier, les parents accusent le réseau social chinois TikTok, coqueluche des adolescents du monde entier, de « provocation au suicide », de « non-assistance à personne en péril » et de « propagande ou publicité des moyens de se donner la mort ». La plainte fait actuellement l'objet d'un examen par le parquet de Toulon. D'après une étude publiée fin 2022 par le Centre de lutte contre la haine numérique, une ONG anglo-saxonne, il a fallu 2,6 minutes à TikTok pour recommander du contenu suicidaire à un profil d'adolescent « vulnérable ». Et 8 minutes pour voir apparaître des vidéos sur des troubles alimentaires pour un autre faux profil créé par les chercheurs. Les auteurs de l'étude considèrent le fonctionnement de l'algorithme de TikTok comme « un cauchemar pour tous les parents ». Ils précisent : « Les flux des jeunes sont bombardés de contenus qui peuvent avoir un impact cumulatif significatif sur leur compréhension du monde qui les entoure, et sur leur santé physique et mentale. »

(Avec agences)