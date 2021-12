Les investisseurs misent 1 milliard de dollars sur Truth, le futur réseau social de Donald Trump

Banni de Twitter et Facebook en janvier, Donald Trump fulmine depuis. Particulièrement bavard sur les deux réseaux, l'ancien président s'était fait retirer ses comptes après y avoir soutenu l'invasion illégale et violente du Capitole par des émeutiers, venus contester la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Les deux entreprises américaines avaient confirmé leur sentence cet été, et Trump avait répliqué en déposant une plainte contre elles.

Mais le septuagénaire ne voulait pas en rester là. En octobre, il a annoncé la création de TRUTH social, son propre réseau social, avec un lancement prévu au premier trimestre 2022. Et oui, Trump a donc choisi le nom "VERITE" pour son réseau social, alors qu'il est connu pour avoir relayé de nombreuses fausses informations.

Promesse d'1 milliard de dollars

Pour porter cette initiative, l'ex-président a créé Trump Media & Technology Group (TMTG), une entreprise dont l'objectif est de "combattre la Big Tech". Cette dernière doit désormais passer par la fusion avec un Spac ("Special Purpose Acquisition Company") du nom de Digital World Acquisition Corp pour aller chercher des financements en Bourse. En tout, Truth Social pourrait lever près d'1,25 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros).

Vendredi 4 décembre, les deux structures destinées à fusionner ont annoncé qu'un groupe d'investisseurs institutionnels -dont l'identité reste pour l'instant inconnue- s'était engagé à apporter 1 milliard de dollars de fonds. Introduites en Bourse sans activité commerciale au départ, les Spac attirent des investisseurs qui constituent une manne financière. En septembre, Digital World Acquisition Corp avait ainsi récupéré 293 millions de dollars (259 millions d'euros) lors de son arrivé à Wall Street.

Ces fonds sont ensuite apportés, à travers une fusion, à une startup ou à une compagnie existante à la recherche de financements. Ce montage financier permet de se projeter plus rapidement en Bourse, puisqu'il offre une plus grande simplicité des démarches, ainsi que des dépenses généralement moins importantes par rapport aux IPO traditionnelles.

L'attraction Trump

Portée par l'intérêt des investisseurs particuliers, l'action de la Spac était montée en flèche en octbore après l'annonce de son rapprochement avec l'entreprise de M. Trump, passant d'environ 10 dollars l'action à un pic de 175 dollars en deux jours. Elle est toutefois redescendue après cet engouement initial et a clôturé vendredi à 45 dollars, ce qui lui donnait une valorisation de 1,67 milliard de dollars.

Le pouvoir d'attractivité de Trump a déjà fait ses preuves sur d'autres réseaux alternatifs, dont la base d'utilisateurs se compose essentiellement de ses proches et de ses soutiens. Bien que présents sur des plateformes comme Parler et Gab, le 45e président des Etats-Unis n'y a jamais été aussi actif que sur Twitter, qui était devenu le principal canal de communication de son mandat. D'ailleurs, Trump n'a toujours pas rejoint Gettr, le petit dernier du genre, lancé par un de ses anciens conseillers. Signe qu'il se réserve pour TRUTH Social ?

Avec AFP