Meta (Facebook, Instagram) laisse la propagande pro-russe proliférer auprès de millions de Français, révèle une ONG

En janvier 2024, en plein mouvement des agriculteurs, des millions de comptes d'agriculteurs ont été exposés à de la propagande russe via Facebook et Instagram. Le but de ces campagnes : les convaincre que l'Ukraine ne devait pas entrer dans l'Union européenne, au risque de défavoriser les éleveurs de poulet français. Cette campagne a été repérée par l'ONG AI Forensics, qui vient de publier un rapport sur la mauvaise modération des contenus politiques par Meta en amont des élections européennes. Au total, l'organisation a identifié 30 millions de publicités politiques diffusées dans 16 pays d'Europe dont 66 % ne sont pas identifiées comme telles. Et moins de 5 % de celles-ci sont repérées par Meta.

La proportion varie selon les pays. L'Irlande, seul pays anglophone du panel, est plutôt mieux lotie avec seulement 22,8 % de publicités non déclarées. En France en revanche, 86,3 % des publicités politiques ne sont pas marquées comme telles.

Une publicité liant le président ukrainien au Hamas, non modérée par Meta

Autres exemples de campagnes de désinformation non filtrées par la plateforme : une publicité liant le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à l'attaque du Hamas. Celle-ci a été diffusée peu après le 7 octobre et la reprise du conflit armé à Gaza. Elle accuse le président ukrainien, appelé le "comédien ukrainien", d'avoir détourné des armes de l'armée ukrainienne à des fins d'enrichissement personnel. Ces armes auraient été utilisées dans des attaques contre des Israéliens. Ces publicités ont circulé en France et en Allemagne. « Au total, les publicités de propagande mentionnant Israël ont atteint une portée combinée de 2 millions de comptes en France et 624.142 comptes en Allemagne », précisent les auteurs.

Meta compte sur l'auto-déclaration des annonceurs politiques

Toutes les publicités identifiées par AI Forensics ne sont pas de la propagande pro-russe ou des campagnes de désinformation, on trouve aussi des annonces de la CGT par exemple. Mais le problème est qu'elles ne respectent pas les règles de la plateforme. Normalement, les publicités politiques sont soumises à un cadre plus strict mis en place par Meta dès 2018. Elles ne peuvent pas être diffusées dans un autre pays que celui de l'annonceur. Par ailleurs, elles doivent porter la mention "payé par".

La définition des publicités politiques selon Meta est très large. Tout sujet considéré comme "sensible" et "fortement débattu" pouvant influencer une législation future ou des élections est catégorisé comme tel. Et c'est à l'annonceur de déclarer lui-même si la publicité est politique. Pour AI Forensic, cette auto-déclaration est un problème en soi, car le risque que des acteurs contournent les règles en ne se déclarant pas comme tel est important. Par exemple, les publicités de la campagne de désinformation pro-russe Doppelgänger, identifiées par diverses organisations (EUDisinfoLab, Reset, DFRLab) et Viginum, l'agence française de lutte contre les ingérences numériques étrangères, n'ont pas été déclarées comme politiques.

AI Forensics appelle la Commission européenne à lancer une enquête

L'étude de l'ONG révèle d'ailleurs que l'opération Doppelgänger a une portée bien plus importante que ce que Meta a laissé entendre. L'échelle serait "5 à 10 fois plus importante". Selon ses estimations, 38 millions de comptes allemands et français ont été exposés à près de 4000 publicités depuis août 2023. "Malgré des investissements importants en matière de sécurité, notre rapport montre que Meta n'a pas réussi à neutraliser la campagne de manière systématique. Cette opération d'influence continue de prospérer, bien que la constance des techniques utilisées permette à Meta de la démanteler facilement."

AI Forensics appelle la plateforme à implémenter de nouvelles stratégies de modération. L'organisation demande également à la Commission européenne de lancer une procédure, au nom du Digital Services Act. Cette loi européenne entrée en vigueur il y a quelques semaines oblige les plateformes à plus de transparence et à une meilleure évaluation des risques.

