Métavers : Sony et Kirkbi (Lego) investissent 2 milliards de dollars dans Epic Games (Fortnite)

La tech américaine a une nouvelle lubie depuis 2021 : le métavers, un monde virtuel, communautaire, dans lequel les utilisateurs seront incités à passer de longues heures pour faire leurs achats ou pratiquer leurs loisirs. Si Facebook s'est illustré en misant tout sur cette nouvelle tendance au point de changer son nom en Meta, d'autres entreprises disposent de mondes virtuels qui se rapprochent déjà de l'idéal du concept.

C'est le cas d'Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite aux millions de joueurs. L'entreprise a déjà accueilli dans son jeu vidéo les concerts de nombreuses stars comme Ariana Grande et Travis Scott, et elle intègre aussi à intervalles réguliers des personnages d'autres univers dont les super-héros Marvel. Derrière la flexibilité de son univers, Epic Games s'appuie sur son autre atout de taille : l'Unreal Engine, un moteur graphique facile à prendre en main, utilisé pour modéliser des centaines de jeux.

2 milliards de dollars pour accélérer la construction du métavers

Afin de garder cette position d'avant-gardiste, l'entreprise américaine a annoncé lundi 11 avril une nouvelle levée de fonds, à hauteur de 2 milliard de dollars. Le financement provient pour moitié du numéro 1 du jeu vidéo Sony (qui possède les consoles PlayStation), et pour l'autre moitié du groupe Kirkbi, responsable des célèbres Lego. Avec cette levée, Epic Games atteint les 31,5 milliards de dollars de valorisation. Kirkbi va posséder 3% du groupe, et Sony 4,9% (il était déjà propriétaire de 2,1%). L'actionnaire majoritaire reste le fondateur et CEO d'Epic, Tim Sweeney (à 51%), suivi par le géant chinois Tencent, qui possédait 40% des parts avant ce dernier tour de table.

"Cet investissement va accélérer notre travail de construction du métavers, la création d'espaces où les joueurs vont pouvoir s'amuser avec leurs amis, où les marques vont pouvoir créer des expériences créatives et immersives, et où les créateurs vont construire leur communauté et s'épanouir", projette Tim Sweeney, qui a multiplié les discours de promotion du métavers dans lequel il voit un marché de "plusieurs milliers de milliards de dollars".

Sony et Lego ne veulent pas rater la vague

Pour Sony, cet investissement s'apparente à un début de réponse à l'accélération de son principal concurrent, Microsoft (constructeur de la Xbox). En janvier, le géant américain a déboursé 68,7 milliards de dollars pour s'offrir Activision-Blizzard, l'éditeur des jeux Call of Duty, Candy Crush ou encore World of Warcraft. Si cette acquisition a servi avant tout à alimenter l'offre de jeux de Microsoft, le CEO Satya Nadella a précisé qu'il y voyait une façon de poser un premier pied dans le métavers. Le CEO japonais de Sony, Kenchiro Yoshida, a déclaré qu'il était confiant dans l'expertise d'Epic pour accélérer les différents efforts dans le "développement de nouvelles expériences pour les fans de sports, et les initiatives de productions virtuelles".

Pour Lego, dont il existe déjà plusieurs jeux vidéos, l'investissement dans Epic permettrait de ne pas complètement se faire distancer par ses deux équivalents numériques, les jeux de construction cubique Minecraft (Microsoft), et Roblox. Ces deux investissements sont de nouvelles preuves que même si le métavers en est encore à ses premiers tâtonnements, et qu'il ne pourrait jamais atteindre un niveau suffisamment satisfaisant pour trouver son audience, les géants de la tech et du divertissement préfèrent investir plutôt que de prendre le risque de rater la prochaine technologie dominante.