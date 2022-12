Twitter bloque les contenus de plateformes concurrentes

Nouveau bouleversement dans le fonctionnement de Twitter. Ses utilisateurs ne peuvent désormais plus publier des liens vers les principaux réseaux sociaux concurrents, d'après un communiqué de la plateforme du milliardaire Elon Musk.

« Twitter n'autorise plus la promotion gratuite de certains réseaux sociaux sur Twitter », affirme le communiqué qui précise que sont concernés Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr et « des liens vers des agrégateurs de réseaux sociaux comme linktr.ee, lnk.bio ». Impossible donc de tweeter : « Merci de me suivre @Identifiant sur Instagram ».

Menaces pour les contrevenants

La mesure est assortie de menaces pour les éventuels contrevenants. « Si des violations à la règle restent un acte isolé ou une première infraction, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures allant de la suppression d'un ou plusieurs tweets jusqu'au verrouillage temporaire de compte(s) », avertit Twitter. Mais « toute récidive entraînera une suspension permanente », ajoute la plateforme.

Ce durcissement des règles internes du réseau social ne concerne pas que les tweets mais également la biographie et le nom de l'utilisateur, qui ne peuvent donc plus contenir de lien vers des plateformes concurrentes. Sous peine, là aussi, de suspension.

Des précédentes mesures

Le milliardaire Elon Musk secoue profondément Twitter qu'il vient d'acquérir pour 44 milliards de dollars. S'il se présente comme fervent défenseur de la liberté d'expression, raison pour laquelle il justifie le retour sur Twitter de l'ancien président américain Donald Trump, il a supprimé ces derniers jours, puis rétabli, les comptes de plusieurs journalistes américains, de CNN, du New York Times et du Washington Post notamment.

Concernant son fonctionnement interne, la coche bleue qui certifie qu'un compte appartient bien à une personnalité est désormais accessible à n'importe qui pour 8 dollars par mois et 11 dollars sur iPhone aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'au Royaume-Uni. Une manière de redonner le « pouvoir au peuple » selon Elon Musk qui avait également procédé à un gigantesque plan social dès son arrivée.

Le patron de Tesla et SpaceX cherche à monétiser les services de Twitter et à réduire sa dépendance à la publicité. Mais les revirements brutaux depuis son arrivée ont provoqué un effondrement des recettes publicitaires, qui devrait empêcher Twitter d'atteindre ses objectifs financiers.

