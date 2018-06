L'adoption de la loi anti-fake news de Macron repoussée à cause des polémiques

Rarement Emmanuel Macron n'aura fait autant l'unanimité contre lui. Les deux textes destinés à lutter contre la "manipulation de l'information", ou fake news -une proposition de loi ordinaire et une proposition de loi organique- suscitent de tels débats à l'Assemblée nationale que le gouvernement n'a pas réussi à les faire adopter comme prévu dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 juin. Après huit heures de débats, les députés n'ont pas réussi à examiner les 216 amendements -il leur en reste une centaine- avant de lever la séance à 1h du matin. Du coup, la fin de l'adoption de la loi a été repoussée à une date ultérieure, probablement en juillet.

Lutter contre le fléau des fake news

Les deux textes veulent autoriser un candidat ou un parti à saisir le juge des référés en période électorale, jusqu'à un peu plus de trois mois avant une élection générale, afin de diminuer l'impact, voire de supprimer, une fausse information sur les réseaux sociaux, par exemple en faisant bloquer le site qui la publie.

L'objectif : éviter que les fake news ne perturbent le débat démocratique au point de modifier l'issue d'une élection, comme elles ont réussi à le faire, d'après plusieurs études, aux États-Unis en 2016. La loi concernera en fait l'ensemble des médias en ligne. Mais Facebook, Google et Twitter sont particulièrement visés puisque ces plateformes ne produisent pas de contenus, mais diffusent auprès de leur énorme audience ceux des autres. Cette loi avait été annoncée en janvier par Emmanuel Macron, lui-même victime de plusieurs tentatives de déstabilisation pendant la campagne présidentielle de 2017 via des fake news. Dans l'entre-deux tours, une fausse information sur la détention par Emmanuel Macron d'un compte aux Bahamas, évoquée par Marine Le Pen lors du débat télévisé, avait été partagée plusieurs centaines de milliers de fois en quelques heures...

"Il s'agit de lutter contre ce qui devient un fléau, à cause des nouvelles technologies, comme on a pu le constater lors des élections présidentielles aux États-Unis ou en France, ou à l'occasion du référendum sur le Brexit", justifie Naïma Moutchou (LREM), rapporteure d'un texte et avocate.

La loi prévoit que le juge des référés ainsi saisi pourra prononcer le retrait ou le blocage du contenu illicite à l'encontre des hébergeurs de contenus et fournisseurs d'accès à Internet, dans un délai de 48 heures. Mais pour cela, il faut définir ce qu'est une fausse information. Les députés ont proposé la définition suivante :

"Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable".

Pour protéger les journalistes, la procédure de référé sera limitée "aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de fausses informations procède de la mauvaise foi". Les textes prévoient aussi des obligations de transparence renforcées pour les plateformes comme Facebook, Google et Twitter, notamment sur l'annonceur de contenus sponsorisés.

De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pourra empêcher, suspendre ou mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés "par un État étranger ou sous l'influence de cet État", et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les médias russes RT (Russia Today) et Spoutnik sont visés sans être cités, puisque Emmanuel Macron les a déjà accusés d'agir pour le compte de Moscou en "organes d'influence" et de "propagande mensongère".

Lire aussi : "Fake news" et liberté d'expression : la future loi de Macron inquiète

Une loi inutile et dangereuse dans l'esprit ?

Les tensions ne se cristallisent pas sur la nécessité ou non de lutter contre les fake news. La classe politique, les médias et la société en général soutiennent l'idée qu'il faut combattre les fausses informations -ou faits alternatifs chers à Donald Trump- qui se propagent comme une traînée de poudre via les réseaux sociaux et manipulent le débat démocratique. Le débat porte plutôt sur la légitimité de l'État de mener cette fronde. Mais aussi sur l'utilité de cette loi, sur son applicabilité, et sur les menaces qu'elle fait potentiellement peser sur la liberté d'expression et sur la démocratie.

La classe politique ne ménage pas ses critiques. "Police de la pensée", pour le patron des LR Christian Jacob, "loi de circonstance" pour Boris Vallaud (PS), "climat d'attaque de la liberté d'expression" pour Elsa Faucillon (PCF), "grossière tentative de contrôle de l'information", selon Jean-Luc Mélenchon (LFI), "loi liberticide" d'après Marine Le Pen...

La plupart des acteurs et des spécialistes des médias s'y opposent aussi et dénoncent une pente glissante pour la démocratie en général. "Ce projet de loi pose de bonnes questions auxquelles il donne de mauvaises réponses", estime Christian Gerin, président du Syndicat des agences de presse audiovisuelles, dans une interview au Monde. L'Etat est-il légitime pour définir ce qu'est la vérité et peut-il interférer sur les contenus publiés par des sites et sur des plateformes comme Facebook, sans porter atteinte à la liberté d'expression telle que définie par la loi de 1881, qui constitue l'un des piliers de notre démocratie ? "L'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec une loi autorisant le retrait de contenus, c'est la liberté d'expression qui est dans la balance", expliquait à La Tribune l'universitaire et spécialiste des médias Patrick Eveno.

Les critiques pleuvent aussi sur son utilité. La loi de 1881 sur la liberté d'expression et la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004 posent déjà les bases légales de la lutte contre les fausses informations. Ce dernier texte donne la possibilité, pour un juge, d'ordonner en référé à tout hébergeur de prendre "toutes les mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage" causé par un contenu illicite, y compris, donc, la suppression d'un contenu et le blocage d'un site.

Une loi impossible à appliquer ?

Pour ses opposants, la loi de Macron ne vient donc pas combler un manque législatif mais ajoute à l'arsenal existant, déjà difficilement applicable sans le soutien actif des médias et des plateformes, un dispositif de censure qui pourrait se révéler complètement improductif. Car une fake news se propage très vite. Le temps que le juge en référé prononce son illégalité et exige son retrait des plateformes et le blocage de son site d'origine, elle aura quand même largement eu le temps de parcourir le web. Surtout, l'État ne pourra jamais empêcher qu'elle continue de se propager sous d'autres formes, sur d'autres sites et plateformes, donc que "l'interdit officiel" renforce son attrait et finisse par la crédibiliser.

La loi risque aussi de ne pas être efficace car les 48 heures laissées au juge en référé ne seront souvent pas suffisantes pour estimer si l'information est légitime (sourcée, crédible, fiable) ou mensongère. Dans beaucoup de cas, comme celui de la rumeur de fraude fiscale de Macron en 2017, il est impossible de trancher dans un sens comme dans l'autre sans avoir pu vraiment enquêter sur le fond. Le juge risque donc de ne pas interdire l'accès à cette information, ce qui pourrait avoir pour conséquence de la crédibiliser même si elle est fausse.

L'UE botte en touche, le rôle des plateformes en débat

Pour Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, cette loi vise les plateformes numériques [Facebook, Twitter, Google, etc. Ndlr] accusées de tirer profit d'une "gigantesque économie de la manipulation":

"Leur modèle contribue à une gigantesque économie de la manipulation. Elles vendent des likes et des followers à tous, même aux émetteurs de fausses informations. Pour 40 euros, je peux acheter 5.000 abonnés sur Twitter. [...] Ces textes ne ciblent pas les auteurs des contenus, très souvent anonymes d'ailleurs, mais ceux qui les diffusent et qui en tirent profit. Les plateformes livrent les opinions publiques à des vendeurs de sensation. L'outrance, les mensonges éhontés, la surenchère, la manipulation sont des produits lucratifs", a-t-elle dénoncé en ouverture des débats.

Pour le gouvernement, c'est à l'État d'imposer aux plateformes la norme pour lutter contre les fausses nouvelles. Ce n'est pas forcément l'avis de la Commission européenne, qui refuse à ce stade de légiférer. Bruxelles a demandé aux plateformes de s'accorder d'ici l'été sur "un code de bonnes pratiques pour lutter contre la désinformation".

Françoise Nyssen pense que la Commission européenne manque d'ambition et de courage. "Il n'est pas acceptable que les plateformes s'autorégulent et soient les seules arbitres du vrai et du faux" a-t-elle affirmé. La lenteur et le manque de résultats satisfaisants des initiatives menées par les plateformes posent effectivement problème.

Les médias, eux, sont plutôt dans l'optique de laisser la profession laver son linge sale en famille. Le réseau Reporters sans frontières (RSF), le Spiil (syndicat de la presse en ligne) ou encore l'ODI (l'Observatoire de déontologie de l'information), estiment que c'est davantage à la profession de se saisir du problème des fake news qu'à l'État de créer une loi.