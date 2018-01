Lutte contre les "fake news" : les Français sont majoritairement favorables à une loi

Une très large majorité de Français soutiennent la volonté d'Emmanuel Macron de proposer un futur projet de loi pour endiguer la propagation de fausses informations, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro.

Lire aussi : "Fake news" et liberté d'expression : la future loi de Macron inquiète

Pour le chef de l'Etat, qui a fait cette annonce la semaine dernière lors de ses voeux à la presse à L'Elysée, la définition de règles claires contre les "fake news" est nécessaire pour "protéger les démocraties libérales", en particulier en période électorale et sur Internet.

D'après cette enquête, 79% des Français jugent qu'il s'agit d'une bonne initiative.

Un problème important

Même si l'adhésion à ce projet est moins écrasante auprès de ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux comme source d'information et d'échange (72%), elle reste majoritaire, tout comme chez les sympathisants du Front national (64%) ou de la France insoumise (79%), note l'institut de sondage.

Selon ce sondage, près des trois quarts des Français (71%) jugent que les fausses informations représentent un problème important et près d'un tiers d'entre eux (31%) reconnaissent en avoir déjà relayé à leurs proches ou via les réseaux sociaux.

Lire aussi : "Fake news" : que font les pays étrangers pour les éradiquer ?

(Un graphique de notre partenaire Statista)

___

(*) Cette enquête a été réalisée en ligne les 10 et 11 janvier derniers auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.