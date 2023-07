La grève au JDD se poursuit et coûterait 500.000 euros par dimanche à Lagardère

Le 22e jour de grève a été voté vendredi "à 96%, lors d'un vote à bulletin secret" (93 pour, 4 contre, 10 blancs et nuls), a indiqué sur Twitter la SDJ, instance représentative de la rédaction. "C'est le samedi qu'on sait que le journal ne peut pas être bouclé. Mais il y a 99% de chances" que le numéro du 16 juillet ne paraisse pas, a déclaré à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, un membre du bureau de la Société des journalistes vendredi matin. Un nouveau vote est prévu samedi matin.

Le quotidien Le Monde a affirmé jeudi soir que Lagardère envisageait de retarder l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Selon ses informations, il "ne prendrait finalement pas son poste immédiatement et un guichet de départ serait ouvert pour les salariés". Interrogée sur ces projets par l'AFP, la Société des journalistes n'a ni confirmé, ni infirmé.

"Nous maintenons nos deux revendications", a-t-elle répondu. Celles-ci sont de "renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune" et d'"offrir à la rédaction des garanties d'indépendance juridique et éditoriale". "Des discussions se poursuivent avec la direction comme depuis le début du conflit" et "nous réfléchissons à de futures actions", a ajouté l'instance représentative des grévistes.

Le Monde a affirmé que d'après les calculs de Lagardère, l'absence du JDD en kiosque faisait perdre à chaque fois 500.000 euros à l'hebdomadaire. Lagardère doit passer sous contrôle, en octobre au plus tard, de Vivendi, groupe du milliardaire Vincent Bolloré, après une offre publique d'achat réussie.

Agence France-Presse