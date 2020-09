Plan de relance : l'Europe promet 150 milliards d'euros pour le numérique

Pour sortir de la crise provoquée par le coronavirus, la relance sera écologique et numérique. C'est le message porté ce mercredi matin par la présidente de la Commission européenne, lors de son premier discours annuel sur l'état de l'Union. Ursula von der Leyen a détaillé la mise en oeuvre du plan de relance européen "Next Generation EU", adopté en juillet et doté d'une enveloppe de 750 milliards d'euros.

Avec des périodes de confinements imposées à plus de la moitié de la planète depuis le début de l'année en raison du Covid-19, le numérique a connu une accélération sans précédent : télétravail, école à distance, téléconsultation, commerce en ligne... "Le numérique nous a permis de faire face à cette nouvelle pandémie", a affirmé en guise de préambule la présidente. Et de poursuivre :

"Imaginons un instant cette pandémie sans le numérique. Nous serions en tous en quarantaine, coupés de notre famille, de la société et de notre travail, subissant d'énormes problèmes d'approvisionnement. C'est ce qu'il s'est passé il y a 100 ans lors de la dernière pandémie."

20% du plan de relance européen...