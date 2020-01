Comment la France veut prendre le tournant du quantique

Ne pas rater le coche. C'est le message martelé ce jeudi 8 janvier lors de la présentation du rapport dédié au quantique par la députée LREM Paula Forteza, spécialiste du numérique. Il est le fruit de quatre mois d'auditions, tenues entre avril et octobre 2019, dans le cadre de la mission parlementaire sur les technologies quantiques confiée par le Premier ministre Edouard Philippe. A l'instar du rapport Villani sur l'IA, ce document de 68 pages à vocation à définir les grandes lignes de la stratégie française sur l'informatique quantique.

L'informatique quantique est attendue comme la prochaine rupture technologique majeure. Si son avènement est prévu au-delà de 2030, l'année dernière a marqué un tournant avec notamment un premier exploit réalisé par Google. Car la course mondiale à l'innovation a déjà été lancée depuis plusieurs années. Le Royaume-Uni s'est doté d'une stratégie nationale depuis 2013, suivi par les Etats-Unis en 2015 avec l'implication de ses géants nationaux (IBM, Microsoft...), sans oublier la Chine ou encore le Canada. En guise de préambule, le rapport admet "un retard réél, mais non rédhibitoire en matière de développement technologique et industriel". Si l'Hexagone veut se mettre à la page, il doit donc rapidement placer ses pions.

"Il y a urgence pour que la France se mette sur le sujet et fasse les investissements nécessaires", a insisté Paula Forteza. "Le quantique représente deux grands enjeux : l'innovation - avec des retombées en terme de développement économique et de créations d'emplois - mais également la souveraineté technologique. Le quantique a été identifié comme une technologique stratégique par la plupart des pays. Par exemple, les Etats-Unis l'ont considéré comme une technologie duale, à usage civil et militaire. Cela veut tout dire."

Investir 1,4 milliard d'euros sur cinq ans en France

Le document est co-signé avec Jean-Paul Herteman, ex-PDG de Safran, et Iordanis Kerenidis, directeur de recherche du CNRS. L'objectif : aligner les visions de la recherche, de l'industrie et de la politique.

"Aujourd'hui, la France a investi environ 60 millions d'euros pour le quantique", comprenant les efforts de recherche fondamentale, précise la députée."Nous devons doubler, voire tripler, ces investissements dans les prochaines années. Pour être à la hauteur des enjeux, nous avons calculé un investissement de 1,4 milliard d'euros sur cinq ans en France. L'effort ne doit pas venir que du secteur public : le secteur privé, les collectivités territoriales et l'Europe devront s'impliquer."

Une bien maigre enveloppe, comparée aux sommes colossales déjà débloquées par d'autres puissances. La Chine, à elle seule, s'est dotée d'un plan d'investissement sur cinq ans de 10 milliards de dollars.

Pour tenter de rattraper son retard, le rapport formule 37 propositions. L'accent est notamment mis sur la recherche et la formation. Le document propose ainsi de débloquer à compter de 2021 une enveloppe annuelle globale de 10 millions d'euros pour financer 20 projets exploratoires via des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR). L'idée : "maintenir un socle suffisant de recherche amont exploratoire", étant donné que les technologies quantiques ne sont pas encore matures.

Création de trois pôles d'excellence

Le rapport préconise aussi la création de parcours de formation avec une spécialisation quantique pour "anticiper la croissance du besoin en ingénieurs et techniciens des filières industrielles". Le document recommande la création par l'INRIA de "quinze équipes-projets communes avec partenaires académiques et industriels".

Le rapport propose également la création de trois pôles d'excellence avec les "Instituts Interdisciplinaires en Information Quantique" (3IQ) à Paris, Saclay et Grenoble. Ils ont vocation à rassembler "chercheurs en physique quantique, chercheurs en informatique théorique et appliquée, ingénieurs, industriels des filières technologiques, et utilisateurs finaux".

"80% de l'écosystème français du quantique est réparti entre Paris-centre, Saclay et Grenoble. Rassembler géographiquement les acteurs de cet écosystème dans trois instituts, à l'image des instituts 3IA, contribuerait à l'émulation entre chercheurs et industriels de différentes disciplines ainsi qu'à la visibilité et l'attractivité de l'écosystème à l'étranger", justifie le rapport.

Si la France est déjà dotée d'une recherche performante dans le secteur, l'écosystème du quantique reste à bâtir. Le pays totaliserait "une centaine" de chercheurs (physiciens, mathématiciens, informaticiens) spécialisés dans l'informatique quantique, confiait Paula Forteza dans nos colonnes en novembre dernier. L'idée est donc de solidifier et favoriser les échanges entre les spécialistes du secteur. Le rapport promet une "dotation de 23 millions d'euros par an à partir de 2021 pour les 3IQ". Cela devrait permettre de "faciliter la recherche interdisciplinaire" entre organismes publics et industriels, mais aussi de faire "émerger et financer les phases de création des startups", et faciliter leurs collaboration avec les industriels.

Création d'une "cinquantaine" de startups jusqu'en 2024

La France a déjà pris un léger retard sur le terrain des jeunes pousses spécialisées dans le quantique, selon une étude réalisée par Wavestone et France digitale, dévoilée en octobre dernier. D'après le rapport, il y aurait en Europe 90 startups qui développent des innovations à partir de technologies quantiques. Parmi elles, seulement 16 en France, derrière le leader qu'est Royaume-Uni (20) mais devant l'Allemagne (14). Un écosystème minuscule donc, surtout lorsqu'on compare avec les 10.000 startups actives dans l'Hexagone seul.

Pour y remédier, le rapport propose "d'accompagner la création d'une cinquantaine de startups du quantique jusqu'en 2024". Comme attendu, le soutien de la BPI sera exigé.

"Dans le prolongement du plan « Deeptech » mis en place début 2019, l'Etat pourra demander à la BPI d'accompagner la création de startups du quantique selon un rythme de 5, 10, 10, 15 et 15 startups entre 2020 et 2024".

Cet accompagnement pourra se faire "soit en aide directe aux startups, soit à travers l'investissement de la BPI en fonds de fonds", précise le rapport.

"Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour miser sur le quantique, veut rassurer Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du numérique. Dans certaines technologies clés, la France et l'Europe ont pu se laisser distancer par les américains, par exemple. C'est important de ne pas laisser passer le train cette fois-ci. (...) Cela commence par la bataille pour les talents et les entrepreneurs."

Lancement d'un fonds de 300 à 500 millions d'euros

Autre étape cruciale pour faire émerger de jeunes pousses prometteuses : le financement. Le document prévoit l'émergence d'un fond d'investissement "late-stage" de 300 à 500 millions d'euros, dédié aux startups du quantique. Ce fonds pourra lever auprès d'industriels français déjà à la pointe sur le sujet, comme Atos, Thales, Total, Edf ou Airbus, et d'institutionnels comme AXA ou la BNP ainsi qu'auprès de la BPI, liste le rapport.

"Les levées de fonds en série B et C (50 - 200 millions d'euros) nécessitent généralement de faire appel à des investisseurs non européens avec des impacts négatifs sur la souveraineté technologique, freinant ainsi l'émergence de licornes françaises", peut-on lire dans le rapport.

"Ce fond devra, néanmoins, être disjoint des fonds dédiés au numérique, compte tenu des horizons temporels différents : 2-3 ans pour le numérique, 5-8 ans pour le quantique", chiffre le document. Toujours selon l'étude réalisée par Wavestone et France digitale, à peine une demi-douzaine de fonds sont réellement spécialisées dans le quantique. En France, seul un fonds existe pour l'instant : Quantonation, créé par Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier Tonneau en décembre 2018.

