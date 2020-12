Pourquoi Salesforce débourse 27,7 milliards de dollars pour acquérir Slack

Salesforce casse sa tirelire. Alors que des rumeurs couraient depuis plusieurs jours, le géant des logiciels pour la relation client des entreprises a annoncé mardi l'acquisition de Slack, plateforme collaborative pour les entreprises, pour la somme colossale de 27,7 milliards de dollars (environ 22,6 milliards d'euros) en numéraire et en actions. Le groupe américain signe ainsi la plus grosse acquisition de son histoire - un titre auparavant décerné à son achat en 2019 de Tableau Software, entreprise spécialisée dans le big data, pour 15,7 milliards de dollars (environ 13 milliards d'euros).

"Ensemble, nous allons façonner le futur des logiciels d'entreprises et transformer la façon de travailler dans le monde du tout numérique et du travail depuis n'importe où", s'est félicité le Pdg et cofondateur de Salesforce, Marc Benioff.